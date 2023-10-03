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Linbay好油自導自演案 高閔琳：真正被恐嚇的是我

中央社／ 記者蔡孟妤高雄3日電
遭冒名恐嚇「Lin bay好油」的高雄市觀光局長高閔琳今天大喊委屈，認為自己也是受害人，全家被恐嚇。聯合報記者徐如宜／攝影
遭冒名恐嚇「Lin bay好油」的高雄市觀光局長高閔琳今天大喊委屈，認為自己也是受害人，全家被恐嚇。聯合報記者徐如宜／攝影

臉書粉專「Linbay好油」稱遭恐嚇，全案為自導自演。曾遭冒名恐嚇「Linbay好油」的高市觀光局長高閔琳今天表示，當時報案後，她收到恐嚇信要求撤銷報案並刪文，「結果真正被恐嚇的是我」。

高閔琳今天凌晨在臉書（Facebook）發文表示，看到「Linbay好油」自導自演的新聞，當下確實感到些許驚訝。當時她曾被不明人士冒名栽贓、以她名義對「Linbay好油」寄恐嚇信，為自證清白，並盼檢警儘速抓到元凶，因此報警。

高閔琳說，但此事還有外界不知道的後續發展，就是她報警後，收到署名為「謝國樑」寄來一封標題為「請撤銷報案，並刪除Facebook貼文」，並指若5小時內不刪文，將對高閔琳全家不利。

「原來是自導自演啊，結果真正被恐嚇的是我？」高閔琳說，如今大翻車，「我也終於明白，為何會被恐嚇威脅要撤銷報案，原來就是怕事實真相被揭露」。

高閔琳說，不清楚冒用她姓名寄恐嚇信者是誰，也不知道署名謝國樑的人又是誰；但深切盼望檢警儘速完成調查，抓到真正的嫌犯。她也要嚴正譴責這種造謠、栽贓、抹黑等惡質手段；也盼公共政策討論，能回歸事實。

Linbay好油 林裕紘 高閔琳

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