政府提供兒童照顧 學者：值得台灣參考

美國哈佛大學教授高爾丁獲頒今年諾貝爾經濟學獎，政治大學經濟系教授莊奕琦表示，高爾丁主要是在性別薪資差異成因上，除了傳統認為性別歧視外，進行更多細緻分析，例如男女不同就業選擇，以及女性對家庭貢獻等，她的獲獎，一方面表彰她長期投入此項議題研究，也代表諾貝爾獎想凸顯對女性經濟學者的重視。

政大勞工研究所所長劉梅君則說，高爾丁分析性別勞動不平現況，最重要的就是凸顯女性在家庭中不平等的照顧位置，並建議政府應大力挹注資源提供兒童照顧，以讓女性投入職涯無後顧之憂，這點非常值得台灣參考。

「談職場裡的性別平權，如果不處理女性長期來在家庭中扮演的主要照顧者角色，那這個平權就是空中樓閣」。劉梅君說，高爾丁即直面此問題，提供解決之道：政府應大力挹注資源提供兒童照顧，不把責任放在個別家庭，使得個別家庭就變成女人的包袱，「國家一定不能缺席」。

高爾丁提出另一解方是，勞動市場中不應鼓勵「greedy job」，就是工作時間愈長、薪水就愈高的工作，因為這種工作不利女性。高爾丁認為應鼓勵大家可一起分享的工作型態，而非替代性過低的工作，讓女性可兼顧工作與家庭。

莊奕琦指出，高爾丁在勞動經濟學議題除了人力資本市場研究外，主要是在性別薪資差異投入比別人更多的原因分析；其次，傳統經濟學家對男女在勞動市場薪資差異研究，很多認定是歧視，但高爾丁認為男女因為對家庭或其他原因，可能為了兼顧家庭有不同就業選擇，因此薪資差異也可能是工作選擇差異，歧視的存在對造成男女薪資差距原因，不是大家想像那麼大。

莊奕琦說，近幾年隨著女性意識抬頭，男女薪資差距成為顯學，但高爾丁從事相關研究投入得最早，而且持續關心，最近還有一本書是談對女性應該還要看家庭貢獻，而非只是經濟表現。在女力抬頭的現在，她獲獎更在凸顯諾貝爾也肯定此項議題的重要性。

莊奕琦認為，近幾年有關性別薪資差距，甚至男女在勞動市場議題，愈來愈受重視，連社會學家及政治學家都熱烈討論，相信高爾丁的獲獎，肯定會燃起或帶動更多對性別薪資差異議題的討論。