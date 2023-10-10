她，帶黃金獵犬上課 台大教授林明仁曾慕名修習

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

2023年諾貝爾經濟學獎得主由哈佛大學女性經濟史學家兼勞動經濟學家高爾丁（Claudia Goldin）獲得殊榮。曾在哈佛上過高爾丁課的台大經濟系特聘教授林明仁昨（9）日表示，她是女性經濟學家先驅與榜樣。

高爾丁未曾來台訪問，與台灣幾乎沒有淵源，但她研究是勞動經濟學的經典。

林明仁多年前在MIT訪問期間，曾慕名到哈佛進修一學期高爾丁的課。他回憶當年在校園，令學生印象最深刻的是，她先生也是哈佛經濟系教授，夫妻倆養了一隻黃金獵犬，她上課時也帶著這隻黃金獵犬，坐在教室裡一同上課，她向學生們說：狗狗很乖，不用擔心。

林明仁表示，高爾丁長年專注在女性地位、婚姻、職場與薪資方面研究，她的指導教授勞勃·福格（Rober Fogel），也是1993年諾貝爾經濟學獎得主。

林明仁表示，經濟學領域長年來是男性主導，高爾丁可說是女性在經濟學領域先驅，她1973年取得博士學位，那時已專注在經濟史及女性相關議題研究，她可說為女性經濟學家樹立榜樣。

諾貝爾 諾貝爾獎

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