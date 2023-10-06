作家觀點／詩歌傳遞精髓 人物多沒名姓

繼彼得・漢德克後，諾貝爾文學獎再度頒給一位歐洲劇作家。這位喬恩・佛斯對歐洲人而言並不陌生，從二○○○年，托瑪斯‧歐斯特麥耶（Thomas Ostermeier）接任柏林雷寧廣場劇院Schaubühne de Berlin藝術總監開始，便積極引介他的劇作，至今眾多知名導演幾乎都導演過他的劇作，包括荷蘭名導伊沃・凡・霍夫（Ivo van Hove）和已故的帕提斯・謝侯（Patrice Chéreau）都是粉絲。

卅三歲開始寫作劇本

喬恩・佛斯從小說和詩開始寫起，卅三歲才嘗試寫作劇本，早期幾個劇本《而我們將永不分離》、《名字》引起矚目，後者還贏得易卜生文學獎。喬恩・佛斯的技巧並不驚世駭俗，秉承品特式的沉默與重複、貝克特式的主題。他的劇作議題性或社會性欠奉，人物通常沒有名姓，只有男人、女人、老人的指稱，場景及話題則飄忽於大海、雨天、秋季、窗戶等象徵意味極濃的意象。

從客觀寫實的家庭場域，到心理寫實的角色內在心理場域，描述關於潛意識之不可見的非理性深邃世界。他常說自己寫的不是寫實主義劇場，而毋寧是「存在主義」或「極簡主義」劇場。

堅持「少數語言」創作

佛斯曾比較自己的小說和戲劇：「在小說裡，你只能運用詞語，而在戲劇裡，你可以使用停頓、空白還有沉默：那些沒有被說出口的東西，一種啟示。」「最能傳遞我寫作的本質和精髓的，或許還是我的詩歌，但它們卻是最不為人所知的，無論是在挪威還是在國外。」

他的作品都是通過翻譯為人所知，因為其原作用的是新挪威語（Nynorsk或稱尼諾斯克語，是以口語為基礎的挪威書面語）寫成，一種「事實上從沒有人用來說話」的語言。這種「少數語言」的堅持與處境，在諾貝爾獎加持下，必然會帶給全世界以少數語言寫作的作家莫大鼓舞。

一九九四年國立台北藝術大學的畢業製作曾演出過他的《沙發上的女孩》，創劇團和同黨劇團也曾引介過他的劇作。