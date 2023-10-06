諾貝爾文學獎 挪威佛斯摘桂冠

瑞典學院五日宣布，二○二三年諾貝爾文學獎桂冠頒給挪威作家佛斯(Jon Fosse)，獎勵「他的創新戲劇跟散文，為不可言說之事發出聲音」。佛斯是一九二八年以來，第一個獲頒諾貝爾文學獎的挪威人。

今年六十四歲的佛斯，出生於挪威西海岸城市海于格松，一九八三年出版處女作「紅，黑」，代表作則是二○二二年進入布克國際獎決選的「七部曲」（Septology）。儘管海外名聲不顯，在家鄉挪威他的戲劇常被演出，也在國際文壇享有聲譽，獲稱為「最多產的在世劇作家」。

佛斯曾贏得多個歐洲著名文學獎，長期以來一直得到挪威政府的津貼跟奧斯陸王宮附近的一處榮譽住處。根據他的出版商，佛斯的作品被翻譯成四十多種語言，劇作已被搬演超過千次。

諾貝爾文學獎委員會讚揚他寫的小說，建立一種被稱為「佛斯極簡主義」風格，「佛斯呈現了我們生活中可立即辨別的日常生活情景，他對語言與戲劇動作的極端簡化，用最簡單的用語表達最強力的人類焦慮與無力情緒」。

諾貝爾文學獎委員會主席奧爾森表示，佛斯的大量作品涵蓋多種體裁，包括大約四十部戲劇跟豐富的小說、詩集、散文、兒童讀物和翻譯作品，「將自己挪威背景的語言與本質以及現代主義之後的藝術技巧充分融合」。

奧爾森說，佛斯的作品「觸及你擁有的最深沉感受、焦慮、不安、生與死的問題，他所寫的一切都有著某種普遍的影響，不管是戲劇、詩歌或散文，都是同樣的基本人文主義訴求」。

佛斯在聲明表示，對諾貝爾文學獎感到「不知所措、有點害怕」。「我將這視為一個文學的獎勵，最重要的就是文學，沒有其他」。

佛斯說，開車時接到獲獎消息，「接到電話是一個巨大的喜悅」。當記者詢問將如何慶祝時，佛斯說，「要跟家人享用一頓豐盛的晚餐」。

佛斯在今年賭盤就被視為摘下桂冠的熱門人選之一，其他人選包括中國大陸作家殘雪、日本知名作家村上春樹等。從二○○六年起一直被外界預測可望獲獎的村上春樹今年已七十四歲，依舊無法如願戴上桂冠，已陪榜十八年。