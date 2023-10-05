布魯斯為「量子點」重新來過 曾受邀來台

二○二三年諾貝爾化學獎由美國麻省理工學院化學教授巴汶帝、美國哥倫比亞大學化學教授布魯斯、俄羅斯固態物理學家艾吉莫夫獲得殊榮，表彰三人在「量子點」領域的貢獻。國內學者回顧，布魯斯十餘年前曾來台演講，吸引大批師生入場聽講，儘管少言，但其思路極為清晰，也因「量子點」屬於起始型研究，一直以來都被視為獲獎大熱門，今年獲獎實至名歸。

台大化學系教授兼新興物質與前瞻元件科技研究中心主任周必泰指出，一九七五年半導體低溫實驗看見發光現象，現在定義為量子點。布魯斯起初在貝爾實驗室不是做量子點研究，不過當年實驗室遭控違反托辣斯法，讓他放棄做了十多年的研究，轉而研發「量子點」，一切重新來過。

周必泰也回顧，布魯斯十餘年前曾受邀來台演講，聽眾大爆滿，因為大家認為他一定可以領諾貝爾獎，「是個長得很高的人」，演講非常清晰，就像在講托福考試一樣，儘管少言，思路超級敏捷。

中研院應用科學研究中心研究員兼智慧生物工程專題中心執行長陳培菱說，布魯斯與巴汶帝為師徒關係，皆在貝爾實驗室服務，布魯斯為實驗室研究員，巴汶帝則是他的博士後研究員。

陽明交通大學應用化學系副教授郭俊宏說，光能量與波長有關，看到顏色也不同，主要是量子點釋放能量有差異。