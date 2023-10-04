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「阿秒」實驗建功…看見電子運動 摘諾貝爾物理獎

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
本屆諾貝爾物理學得主由三位學者亞谷斯蒂尼（左起）、克勞茲、呂利耶 共享殊榮。 （法新社、美聯社）
本屆諾貝爾物理學得主由三位學者亞谷斯蒂尼（左起）、克勞茲、呂利耶 共享殊榮。 （法新社、美聯社）

今年諾貝爾物理學獎得主約於台灣時間三日下午五時四十五分宣布，由美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini） 、德國慕尼黑大學學者克勞茲（Ferenc Krausz）、瑞典隆德大學學者呂利耶（Anne L'Huillier）共獲殊榮，三人的實驗開創出新工具，使大眾得以一探原子和分子內部電子的世界。

三位得獎學者探究在極度微小的時間單位間，原子內部電子的狀況。其實驗產生能夠以阿秒（attosecond，即十的負十八次方秒）計量的極短光脈衝，展示這些光脈衝可用來測量電子移動或改變能量的快速過程，提供原子及分子內部過程的圖像。

電子是原子內部的粒子，活動非常快速，可以十億分之一秒計量。在今年得主突破性的貢獻前，即使透過最先進的顯微鏡，觀察到的電子依然模糊，由於電子動作行為實在太快，難以追蹤。三位得主的貢獻展示，極短光脈衝就如同超高速快門，可用以研究電子動態。

諾貝爾委員會物理學獎主席奧森表示，我們如今可開啟電子世界的大門，阿秒物理學使人類有機會了解受電子影響的機制，未來可探究如何加以運用。目前這項科學僅關乎人類對宇宙的理解，尚無實際應用，最終希望能造就更好的電子設備和疾病診斷。

得主之一的呂利耶為史上第五位諾貝爾物理學獎女性得主。她笑說，接到獲獎通知的電話時正在授課，掛電話後要上完整堂課很不容易。呂利耶還說，諾獎備受尊崇，非常高興能獲獎，相當不可思議，「眾所周知，贏得本獎項的女性不多，所以這真的很特別」。

本獎項得主由瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫，在首都斯德哥爾摩宣布，三位得主將共同分享一千一百萬瑞典克朗（約台幣三三六六萬元）獎金。

阿秒是什麼？製表／高詣軒
阿秒是什麼？製表／高詣軒

諾貝爾獎

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