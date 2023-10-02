2023諾貝爾獎陸續揭曉 得獎名單與得獎人成就一覽

一年一度的諾貝爾獎已從10月2日開始陸續揭曉，6大獎項桂冠將落在誰頭上，聯合新聞網在此為讀者整理，並統整介紹得獎人與獲獎成就。

諾貝爾醫學獎》促成新冠疫苗問世 卡里科、魏斯曼獲殊榮

2023年諾貝爾醫學獎得主公布，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲得殊榮。圖／摘自諾貝爾獎網站

2023年諾貝爾醫學獎得主，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲得殊榮。兩人因致力開發「mRNA（信使核糖核酸）」技術，使mRNA新冠疫苗得已問世，成功挽救許多人的性命而共同獲獎。

10月3日公布 諾貝爾物理學獎》

10月4日公布 諾貝爾化學獎》

10月5日公布 諾貝爾文學獎》

10月6日公布 諾貝爾和平獎》

10月9日公布 諾貝爾經濟學獎》