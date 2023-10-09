亞運棒球／吳念庭發文曬父子合照 盼未來再穿中華隊球衣

杭州亞運棒球項目上周末結束，中華隊以0：2不敵南韓收下銀牌。旅日好手吳念庭因林凱威退賽遞補進入中華隊，和父親吳復連穿上國家隊戰袍並肩作戰，他昨天在臉書感性發文，並曬出兩人合照。

吳念庭今年經歷許多高低起伏，先在3月代表中華隊出征世界棒球經典賽，打出亮眼表現令球迷印象深刻，回到日職後在一二軍間徘徊。本屆亞運原本不是其中一員，但味全龍投手林凱威因傷退賽，教練團決定邀他入隊，他沒有辜負期望，留下打擊率4成、2分打點、2支二壘安打的數據。

吳念庭直言2023年球季是穿上中華隊球衣的一年，從經典賽開始、從亞運結束，’「雖然沒能畫下完美的句點，但很榮幸可以跟大家有這個緣分 ，一起打拼，打出最好的比賽為台灣效力。」

吳念庭也以「吃得苦上苦，方為人上人」勉勵自己，「現在所經歷的一切，都是幫助你變強大的經驗，為了更好的以後，我們也要努力跨過去。接下來的日子我會把遺憾轉變成動力。讓自己變得更加強大，希望有機會再次穿上中華隊球衣，繼續為中華隊效力！請你們繼續為我們加油 ，更謝謝每一個為我們加油的球迷們！」