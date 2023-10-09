亞運棒球／中華隊銀恨 辜仲諒：下次討回來

中華成棒代表隊在杭州亞運金牌戰失利，收穫銀牌，亞洲棒球總會會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒從預賽到冠軍戰全程觀賽，對中華隊的表現與成績高度重視，他在賽後設宴慰勞全隊，僅管遺憾又敗在關鍵戰役，但勉勵選手再接再厲，下次要討回來，在他任內，希望看到中華隊成亞洲最強球隊。

中華隊匯聚十七名職棒選手，成績備受期待，也以分組第一晉級且拿下四連勝，爭金之路卻敗在最後一戰，兩位旅美投手林昱珉、劉致榮聯手繳出好投，無奈打線卡彈，兩位投手賽後都紅了眼眶，辜仲諒也看在眼裡。

辜仲諒認為，中華隊包括基本功、專業人才的培訓以及臨場調度反應，都可以再向上提升，希望未來針對短處補強、精進實力，為國家、為球迷拿下金牌，不要再功虧一簣。

辜仲諒出席頒獎典禮時神情凝重，雖感遺憾，仍在頒獎典禮後設宴慰勞全體選手、教練和後勤團隊的辛勞，並分享他對亞運賽事的感受。

辜仲諒語重心長說，希望不要在每次關鍵一役後，只能感受到難過和哀痛。此時現場氣氛一度凝重，他趕緊話鋒一轉勉勵大家，中華隊的陣容不輸南韓隊，不論是職業或業餘選手，回去再好好練習，未來面對一五○公里以上的速球別再漏氣，下次對戰南韓隊再討回來，在他任內，一定要看到中華隊成為亞洲棒球的最強隊伍。

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