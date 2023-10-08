亞運棒球／中華隊10日返台 王彥程直飛日本打鳳凰聯盟
旅日樂天金鷲隊投手王彥程結束亞運賽事後，將於10日直接飛回日本參加鳳凰聯盟賽事、爭取續留機會；亞運棒球代表隊將陸續回台，多數人預計於10日晚間返抵台灣。
樂天金鷲隊投手王彥程此次代表中華隊參加亞運棒球賽，預賽對泰國後援登板投2局無失分，複賽對日本先發投6局僅1責失分吞敗，此次有不錯表現。亞運棒球賽落幕，王彥程將於10日直接從中國飛往日本宮崎，參加鳳凰聯盟賽事。
王彥程去年在二軍球季中段出賽機會比較少，他先前受訪時透露，單純是沒有把握機會，球隊有許多先發投手會輪替競爭，只要沒有把握住機會失去輪值位置，只能從有限的練習賽中想辦法表現，爭取擠回輪值的機會，旅日生涯每一年都當作是合約年，也希望拚續留日本打拚的機會。
亞運棒球賽中華隊昨天金牌戰不敵韓國、拿下銀牌，球員也將陸續返台，中職樂天桃猿隊野手林立、林子偉今天就會回台，教練吳復連、球員吳念庭、劉致榮預計9日返台，扣除王彥程後，其餘教練團、球員預計於10日晚間11時20分返抵台灣。
旅美底特律老虎隊野手李灝宇預計返台後隔日再飛回美國參加秋季聯盟賽事，費城人隊投手潘文輝也會回到美國參加秋訓。
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