亞運圖輯／大雨中華隊2投飆11K沒用 金牌戰銀恨南韓

杭州亞運棒球金牌戰在雨中開打，中華隊林昱珉、劉致榮合力投完9局、送出11次三振，然而打線大熄火，單屆「2勝南韓」的成就沒能勾起，以0：2遭到完封，亞運金牌戰對南韓吞下4連敗，中華隊只能「銀恨」，南韓隊完成4連霸。
20歲旅美左投林昱珉扛起兩場對南韓隊的戰役，結局卻不同，今天在金牌戰先發5局失2分繳出好投，卻未得到火力支援，中華隊終場...
杭州亞運棒球金牌戰在雨中開打，中華隊林昱珉、劉致榮合力投完9局、送出11次三振，然而打線大熄火，單屆「2勝南韓」的成就沒...
中華隊今天在杭州亞運棒球金牌戰以0：2不敵南韓隊，劉致榮後援4局演出精采壓制，輸球賽後，劉致榮先是堅稱：「沒有滴眼淚，我...
萬眾矚目的那一面杭州亞運金牌，將在今晚決定所屬，中華成棒代表隊在金牌戰面對南韓隊，由旅美左投林昱珉先發，先發打線出爐。
杭州亞運棒球今天進入獎牌戰，銅牌戰差一點就要見證歷史，中國大陸隊一度靠寇永康第3局兩分砲超前，日本隊直到8局上終於逆轉戰...
日本隊今天在銅牌戰以4：3逆轉擊敗中國大陸隊，收下杭州亞運棒球銅牌，監督石井章夫釋疑這支面對嗆司甚少短打、選擇強攻的日本...
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