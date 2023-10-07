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亞運圖輯／大雨中華隊2投飆11K沒用 金牌戰銀恨南韓

攝影中心／ 記者季相儒／杭州即時報導
今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲（圖）醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。特派記者季相儒／攝影
今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲（圖）醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球金牌戰在雨中開打，中華隊林昱珉、劉致榮合力投完9局、送出11次三振，然而打線大熄火，單屆「2勝南韓」的成就沒能勾起，以0：2遭到完封，亞運金牌戰對南韓吞下4連敗，中華隊只能「銀恨」，南韓隊完成4連霸。

接手的劉致榮更是一路吃完後面4局，飆出6次三振，僅被敲1支安打，沒有掉分。特派記者季相儒／攝影
接手的劉致榮更是一路吃完後面4局，飆出6次三振，僅被敲1支安打，沒有掉分。特派記者季相儒／攝影
中華隊今天先發的左投林昱珉（圖），預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送。特派記者季相儒／攝影
中華隊今天先發的左投林昱珉（圖），預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送。特派記者季相儒／攝影
接手的劉致榮更是一路吃完後面4局，飆出6次三振，僅被敲1支安打，沒有掉分。特派記者季相儒／攝影
接手的劉致榮更是一路吃完後面4局，飆出6次三振，僅被敲1支安打，沒有掉分。特派記者季相儒／攝影
接手的劉致榮更是一路吃完後面4局，飆出6次三振，僅被敲1支安打，沒有掉分。特派記者季相儒／攝影
接手的劉致榮更是一路吃完後面4局，飆出6次三振，僅被敲1支安打，沒有掉分。特派記者季相儒／攝影
中華隊今天先發的左投林昱珉（圖），預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送。特派記者季相儒／攝影
中華隊今天先發的左投林昱珉（圖），預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送。特派記者季相儒／攝影
今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲（圖）醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。特派記者季相儒／攝影
今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲（圖）醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。特派記者季相儒／攝影
今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲（圖）醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。特派記者季相儒／攝影
今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲（圖）醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。特派記者季相儒／攝影
今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲（圖）醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。特派記者季相儒／攝影
今天面對南韓隊更是幾乎只有鄭宗哲（圖）醒著，前3支安打都是他敲出，直到9局下林立、林安可才敲出第4安、第5安，整條打線吞下11次三振。特派記者季相儒／攝影
中華隊今天先發的左投林昱珉（圖），預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送。特派記者季相儒／攝影
中華隊今天先發的左投林昱珉（圖），預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球金牌戰在雨中開打，中華隊林昱珉、劉致榮合力投完9局、送出11次三振，然而打線大熄火，單屆「2勝南韓」的成就沒能勾起，以0：2遭到完封，亞運金牌戰對南韓吞下4連敗，中華隊只能「銀恨」，南韓隊完成4連霸。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球金牌戰在雨中開打，中華隊林昱珉、劉致榮合力投完9局、送出11次三振，然而打線大熄火，單屆「2勝南韓」的成就沒能勾起，以0：2遭到完封，亞運金牌戰對南韓吞下4連敗，中華隊只能「銀恨」，南韓隊完成4連霸。特派記者季相儒／攝影
中華隊今天先發的左投林昱珉（圖），預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送。特派記者季相儒／攝影
中華隊今天先發的左投林昱珉（圖），預賽曾對南韓演出6局無失分好投，然而今天在2局上被敲3支安打，包含文保景、金盛閏的二壘安打，因為高飛犧牲打、暴投而丟掉2分，投完5局被敲5支安打，就只掉這2分，另有5次三振、2次四壞保送。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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