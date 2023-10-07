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亞運棒球／王彥程每年求突破也有「轉捩點」 岸孝之給新啟發

中央社／ 台北7日電
台灣投手王彥程（右）6局後援登板無失分，助隊守成，賽後開心與捕手戴培峰（左）擁抱致意。 中央社
台灣投手王彥程（右）6局後援登板無失分，助隊守成，賽後開心與捕手戴培峰（左）擁抱致意。 中央社

旅日投手王彥程每年都有小突破，除了技術層面，他自評今年「轉捩點」是更敢多問多說，學長岸孝之帶給他新的啟發。王彥程登板常遇到下雨，昨天亞運在雨中對日6局優質先發吞敗。

王彥程青棒時期就在國際賽展現壓制力，高中畢業後加盟日職樂天金鷲隊，去年也有返台打U23世界盃棒球賽，今年披上亞運棒球賽代表隊戰袍。

王彥程每年都有小突破，去年秋訓時透露開始「改造」某個原有的球路，經過教練團幫忙調整，變得更犀利，讓打者覺得多一個球路要對付，但被問起是什麼球路，他還是笑笑地說先保密。

旅日生涯4年，王彥程把每年都當作合約年拚，回憶剛到日本時，就有人跟他說過要敢說、多問，過去3年雖然也有跟隊友講話互動，但還是不太敢向學長發問。

王彥程自評今年「轉捩點」是變得敢問，多問一些常駐一軍的學長像是投手岸孝之，包括緊張時怎麼想辦法冷靜，平時的調整練習，但岸孝之給他啟發最大的一句話是：「一切自然就好」；王彥程坦言，過去先發前一天甚至都會刻意要早一點休息，但岸孝之給了他不同的觀念。

王彥程此次杭州亞運曾在首戰對泰國後援投2局，昨天複賽最後一戰對日本先發，還是躲不過「雨男」宿命。

王彥程2018年亞洲青棒賽、2019年U18世界盃青棒賽先發都下雨，U23世界盃棒球賽也曾雨中登板，昨天再度雨中先發，投6局僅1責失分投出6次三振，但打線沒有幫忙，終場因為雨勢以0比2裁定台灣隊輸球，他對自己表現不滿意，但總教練吳思賢表示表現已經很不錯了。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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