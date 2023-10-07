亞運棒球／「兵役之戰」不會告吹 韓媒有信心：球場排水佳

杭州亞運棒球6點金牌戰上演「台韓大戰」，這兩天紹興降雨機率仍高，若天候無法進行比賽，8日上午的雨備日也打不成，中華隊將以超級循環賽第一名之姿奪金，讓南韓媒體也憂慮。

中午先開打的銅牌中日大戰已準時開打，但透過轉播畫面現場仍是烏雲密佈且持續微雨，但不影響比賽。《韓聯社》指出當地今日降雨機率70%、明天也有60%，就算明日上午安排有雨備日方案，中韓大戰仍有因雨打不成可能。

若金牌戰真的因雨告吹，將以超級循環戰績決定排名，戰績相同則依序比較直接對戰成績、對戰優質率（TBQ）、責任對戰優質率 (ER-TQB)、對戰打擊率、擲銅板。中華隊因面對南韓隊贏球，在循環賽排名四隊第一，中華隊將會奪下睽違17年的棒球金牌。。

由於此戰攸關南韓隊不少球員的「兵役之戰」，不戰而敗奪銀就得因「天意」去當兵，南韓雖提出抗議但已被駁回，需有亞運組委會同意才會並列金牌。南韓媒體《NEWS1》就說這會是「最討厭的劇本」。

不過仍有韓媒很樂觀，先是《OSEN》引述現場人員回報說「雨停了」，直接下標「金牌戰準時開打沒問題」。而《SPOTVNEWS》更指出一利多，因紹興棒球場排水設備優良，是亞運組委會最自豪之處，即使突然面臨雨彈來襲，「連續下1~2小時雨球場也不會積水」，看好比賽會如期開打，也算是另類的給南韓棒球隊打氣。

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