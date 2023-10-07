亞運棒球／最強之矛vs.最強之盾 中華金牌戰能再擋南韓火力？

杭州亞運棒球今天由中華隊、南韓隊爭奪金牌，中華隊本屆投手表現強悍，南韓隊則是握有最強之矛，累積5轟遙遙領先各隊，誰能為中華隊擊出適時一擊將是決勝關鍵。

兩隊本屆同在B組，已在預賽交手過一次，當時在林昱珉6局、古林睿煬2局、劉致榮1局的聯手封鎖之下，以4：0完封南韓隊。

南韓晉級金牌戰路上也只輸了這一場，面對中國大陸、泰國、香港隊都以懸殊差距獲勝，以及以2：0力克日本，展現強大的火力，目前5戰累積157打數敲出52安打，打擊率3成31、上壘率4成23、長打率5成16都是所有球隊之冠。

本屆賽事至今出現7轟，南韓隊就包辦5轟，開轟選手包括金周元（2轟）、姜白虎、尹棟熙、崔知訓；另外2轟則是來自中華隊林立、香港隊施朗晧。

南韓隊昨天猛敲16安打、以8：1擊敗中國隊後，中華隊總教練吳思賢也不諱言，南韓的火力看起來相當可怕，但相信雙方投手都有一定實力，就看誰能出現適時一擊及減少失誤；中華隊目前發揮出色的打者，包括林安可、林子豪、吳念庭，都有4成以上打擊率。

中華隊投手群本屆表現相當出賽，5戰合計37局僅失4分（責失2分），防禦率只有0.49為所有球隊最佳，金牌戰成為最強之矛與最強之盾的交手。

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