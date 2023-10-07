聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運棒球／大戰前夕 投手出牌諜對諜
杭州亞運棒球台韓大戰，這面金牌對匯聚職棒好手的兩隊來說都是重中之重，投手出牌諜對諜，連採訪報導都須字字斟酌，就怕洩了國家隊底牌。
參與中華隊的爭金之路，跟著參與了一場情報戰。左投林昱珉在出發杭州前的訪問透露想對中國大陸隊，面對南韓隊先發六局無失分後，露出不好意思的笑容承認欺騙了大家，「早就知道要對南韓」。
再來是陳柏毓的投球限制，在總教練吳思賢希望保密的情況下，前線記者一直未將實際內容寫出，而南韓也一直在注意這位旅美好手，殊不知他的限制難以用作先發，此趟亞運之旅在面對中國大陸中繼三局後，首戰即終戰。
距離「亮牌」先發投手的時間大約只差六個小時，昨天賽前被問到誰來投金牌戰，吳總維持一貫的回應，「一左一右，不要讓他們那麼早知道。」
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 被名嘴說是體弱多病 中華棒球隊古林睿煬笑了
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 輕艇、橋牌再進帳金牌追平上屆！17金16銀25銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 金牌戰台、韓將再決生死 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言