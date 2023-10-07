亞運棒球／大戰前夕 投手出牌諜對諜

杭州亞運棒球台韓大戰，這面金牌對匯聚職棒好手的兩隊來說都是重中之重，投手出牌諜對諜，連採訪報導都須字字斟酌，就怕洩了國家隊底牌。

參與中華隊的爭金之路，跟著參與了一場情報戰。左投林昱珉在出發杭州前的訪問透露想對中國大陸隊，面對南韓隊先發六局無失分後，露出不好意思的笑容承認欺騙了大家，「早就知道要對南韓」。

再來是陳柏毓的投球限制，在總教練吳思賢希望保密的情況下，前線記者一直未將實際內容寫出，而南韓也一直在注意這位旅美好手，殊不知他的限制難以用作先發，此趟亞運之旅在面對中國大陸中繼三局後，首戰即終戰。

距離「亮牌」先發投手的時間大約只差六個小時，昨天賽前被問到誰來投金牌戰，吳總維持一貫的回應，「一左一右，不要讓他們那麼早知道。」

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