亞運棒球／台韓4度爭金 這回要贏不要銀

杭州亞運棒球金牌戰上演史上第四次台韓大戰，昨天南韓隊以八比一擊敗中國大陸隊，收下另一張金牌戰門票，中華隊過去在金牌戰三度挑戰南韓隊全部「銀恨」，想要奪金，必須打破魔咒，中華隊預計推出左投林昱珉二度面對南韓隊。

中華隊已在前天確定晉級金牌戰，昨天中午要產出第二張門票，南韓隊火力串聯，敲出十六支安打，包括金周元、姜白虎都開砲，打出火力的南韓隊勢必更加難纏，總教練柳仲逸也喊話「不會輸給中華隊兩次」。

總教練吳思賢坦言，南韓隊在昨天一戰的火力看起來相當可怕，「雙方投手都算不錯，主要是靠打擊，能不能適時打出來，打擊能連貫、減少失誤勝算就會比較高。」反觀中華隊昨天面對日本隊「卡彈」，僅出現三安打，兩場複賽都在攻擊端暴露劣勢，成為爭金不利因素，吳總也說打擊是目前比較擔憂的部分。

中華隊賽後宣布由左投先發，可以確定答案就是林昱珉。吳思賢表示，「應該是左手（林昱珉）先，因為他沒有投過中繼，除非他手有不舒服，不然就是他。」可預期的是，林昱珉、劉致榮可能以雙先發之姿登板，古林睿煬也會待命，以狀況最穩的投手全力搶勝。

劉致榮目前僅出賽一局，為預賽對南韓隊後援一局無失分。看南韓隊打線，劉致榮指出就是「典型南韓」，從第八棒到第二棒都是有腳程、很黏的打者，中心棒次則有一棒出牆的能力。

南韓隊主力打者之一姜白虎，與劉致榮曾在Ｕ十八世界盃過招，劉致榮賞出一次三振但也挨一轟，兩人有望將對決戰線延伸到亞運場上，劉致榮也有期待，「他的打擊還是很猛。」

亞運棒球過去在金牌戰出現三次「台韓大戰」，贏家清一色都是南韓；中華隊今晚若能「抗韓」成功，將寫下史上第一次在金牌戰擊敗南韓隊。

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