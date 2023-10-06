亞運棒球／王彥程雨中控球不穩 五局結束0比2落後日本

杭州亞運棒球隊中華隊在金牌戰的對手確定，中國大陸隊挑戰「晚接午」賽程，今天被暴打16安打、以1：8不敵南韓隊，確定南韓收下另一張金牌戰門票，將是史上第四次亞運（不含示範賽）金牌戰上演「台韓大戰」，前3次都是南韓勝出。中華隊曾在1990年北京亞運於金牌戰擊敗南韓隊，但當時棒球仍是示範項目。 棒球金牌戰將在明天（7日）晚間6時上演「台韓大戰」，過去在亞運棒球項目僅有1金的中華隊，本屆將力拚隊史第2金。

2023-10-06 18:40