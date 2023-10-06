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亞運棒球／王彥程雨中控球不穩 五局結束0比2落後日本
杭州亞洲運動會棒球項目今天上演「台日大戰」，中華隊先發投手王彥程2局遇危機，被對手辻野雄大、金子聖史及向山基生接連敲出安打掉1分。
王彥程雨中作戰、控球不穩，4局上再掉1分，5局結束台灣隊目前以0比2落後。
王彥程4局上雨中投球遇危機，先對對手金子聖史投保送後，發生暴投加上捕手傳球失誤，被攻占三壘，再被丸山壯史敲安打掉1分。
由於中華隊已確定闖進金牌戰，這戰成為「消化試合」。
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