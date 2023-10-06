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亞運棒球／金牌戰先發人選之一 劉致榮看對手打線是典型南韓

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州即時報導
中華隊投手劉致榮。記者季相儒／攝影
中華隊投手劉致榮。記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球金牌戰由中華隊、南韓隊爭金，中華隊的先發投手出牌，可望在今晚公布是左投或右投時，答案呼之欲出。

盤點中華隊最可能在金牌戰先發的投手，林昱珉在預賽對南韓演出6局無失分好投，劉致榮則是同場後援1局，可能正是明天抗韓的左右護法，只差誰先發、誰後上。

看南韓隊打線，劉致榮認為對手滿多左打，打擊型態和傳統南韓滿像的，「8、9、1、2棒都是快腿、有短打能力，反方向攻擊很好，中心棒次像是姜白虎都不好對付，都有一棒出牆的能力。」講完自嘲：「這應該大家都知道，我是不是在講廢話？」

劉致榮在預賽對南韓一戰後援1局，碰到5到8棒，尚未遇到中心打線，「還沒遇到也不錯，他們還沒看到我。」

與姜白虎的對決，可望從U18世界盃棒球賽到杭州亞運賽場演續集，劉致榮倒是先注意到另一件事，就是姜白虎感覺變瘦很多，「但打擊還是猛，依舊是姜白虎，他就是他，沒什麼不一樣。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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