亞運棒球／韓媒推測林昱珉金牌戰先發 期待中止對戰3連敗
南韓在杭州亞運棒球超級循環賽以8：1擊敗中國大陸，確定與中華隊在金牌戰再度交手。韓媒推測，中華隊會推出分組賽6局無失分的林昱珉先發，南韓期待中止對戰中華隊3連敗，爭取亞運棒球4連霸。
韓媒《SPOTVNEWS》指出，南韓本屆只輸過中華隊，金牌戰再度碰頭可能再次推出林昱珉，他上一戰主投6局送出6K，只被敲4安打無失分。他的滑球非常犀利，速球、變速球及曲球也很有水準，南韓必須承認很難突破林昱珉。
不過南韓打線在不敵中華隊後逐漸加溫，面對泰國以17：0提前結束，對日本以2：0獲勝，強打姜白虎今天面對中國開轟又猛打賞，金周元、崔智訓及盧施煥等人都有發揮。
該報導還提到南韓投球布局，預計會使用郭斌和文東珠。郭斌本屆因傷一場未投，原定今天面對中國會中繼登板，但似乎被藏到決賽，文東珠首戰面對中華隊主投4局失2分，韓媒期待他上演雪恥之戰。
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