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亞運棒球／姜白虎拚免役開轟又猛打 韓媒：對台戰前好消息

聯合新聞網／ 綜合報導
姜白虎。 美聯社
姜白虎。 美聯社

杭州亞運棒球項目南韓以8：1大勝中國大陸，確定闖進金牌戰對決中華隊。前4戰14打數2安打的強打姜白虎今天脫胎換骨，4打數3安打，包含1發陽春砲。韓媒《News1》直言，在台灣復仇戰前，姜白虎完全甦醒了。

南韓近年在國際賽表現不佳，但姜白虎其實成績相當出色，2019年12強、2021年東京奧運和2023年經典賽加起來47打數17安打，打擊率0.362。不過他奧運銅牌戰時，在休息室嚼口香糖，以及今年經典賽「離壘慶祝」都被南韓球迷罵翻。

姜白虎今年在韓職成績普通，仍被選進國家隊擔任第4棒，結果前2戰繳出8支0表現。教練選擇相信他，並把他排在第6棒減輕壓力，姜白虎也回應教練期待連2戰敲安，今天面對中國隊，更在第3局大棒一揮，炸裂陽春砲。

他賽後接受韓媒受訪說，「打出全壘打很好，今天是一場非常重要的比賽，我覺得自己狀態很好，明天還有更重要的比賽，所以我對全壘打感到滿意。」但他也表達高興不只是擊出亞運首支全壘打，而是能幫助到球隊獲勝。

《News1》指出，姜白虎的復活對個人和團隊都是巨大福音，南韓明晚將力爭亞運4連金，但台灣投手很強，分差預計會在2分以內。這種情況下非常需要姜白虎的長打能力，他能否在決賽重振聲譽，值得觀察。若韓國獲勝得到金牌，姜白虎將獲得免役資格。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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