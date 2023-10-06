亞運棒球／韓媒謝謝中華隊贏中國 若金牌戰再對決喊雪恥

中華成棒代表隊昨天以4：1擊敗中國大陸隊，確定晉級金牌戰。這結果對南韓相對有利，只要今天午場比賽擊敗中國，就能闖進金牌戰，再度對決中華隊。

南韓分組賽以0：4不敵中華隊，帶著1敗進入超級循環賽，昨天贏下日本後1勝1敗。中華隊贏中國，對南韓晉級之路較有利；如果中華隊輸球可能陷入3隊互咬（2勝1敗），將比較對戰優質率。

昨晚中華隊贏球後，韓媒《OSEN》報導提到，「謝謝台灣，現在只要贏中國就能晉級。」南韓今天要迎戰賽程「晚接午」的中國，7日金牌戰發起「復仇之戰」，南韓總教練柳仲逸先前受訪時表示期待金牌戰再交手，「下次碰到會雪恥。」

南韓今天對中國確定派出三星獅投手元兌仁，他先前面對香港繳出4局8K無失分好投，今年在韓職先發25場17次優質先發，防禦率3.17。他也是東京奧運和今年經典賽成員。南韓總教練柳仲逸透露，日前傳出傷勢的強投郭斌也會在牛棚待命。

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