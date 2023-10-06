亞運棒球／看好姜白虎金牌戰發揮 南韓教頭：能打中華隊速球

南韓隊強打姜白虎在杭州亞運狀態不佳，不過他近2戰都有安打演出，南韓總教練柳仲逸也期待他面對中華隊時能爆發。

南韓今天擊敗中國大陸才能拿下金牌戰門票，但韓媒《OSEN》已經在討論金牌戰。談到姜白虎目前狀況時，南韓總教練柳仲逸說，「我不認為他打得差，只是準備動作有點慢。明天對上中華隊會遇到球速很快的投手，我相信他能打很好。」

姜白虎前2戰打第4棒8支0，面對泰國改打第6棒終於敲出首安，他當時受訪表示，「我很抱歉給年輕球員承擔4棒的壓力，隊友們非常擔心我，有幾位球員給我建議，幸好終於擊出安打，我會盡全力幫助球隊。」

姜白虎強調，「我在休息室努力加油，每場比賽盡最大努力。因為得到糟糕結果，我非常不滿意，會在剩餘比賽打得更好。」

韓媒指出，姜白虎過去參加2019年12強、2021年東京奧運及2023年經典賽成績都很出色，總計47打數17安打，打擊率0.362，還貢獻9分打點。為達成亞運4連霸目標，姜白虎必須做出貢獻。

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