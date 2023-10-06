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亞運棒球／韓媒意外中國贏日本、小輸中華 教頭點名強投登板
中華成棒代表隊昨天以4：1擊敗中國大陸隊，晉級4強賽。如果南韓今天順利擊敗中國，無論日本有沒有贏球，南韓都會拿到金牌戰門票，韓媒《OSEN》也撰文分析本屆中國隊戰力。
該報導指出，南韓在國際賽派出職業球員面對中國時，10戰全勝。雖然中國被稱為棒球邊緣國，但3日在分組賽以1：0擊敗日本，令人感到意外。韓職全壘打王盧施煥也非常驚訝，「以日本投手的實力，沒想到中國會贏，棒球永遠不知道會發生什麼，我們會帶著這種心態，對中國不會掉以輕心。」
昨天對陣中華隊雙方都只敲6支安打，中國投手有11次保送，但失分並不多。韓媒認為，如果把他們當作過去的中國隊，可能會受到傷害。
南韓總教練柳仲逸昨天受訪時說，「中國棒球進步很多，有出色的投手群，我們會做好充分準備，相信明天能贏。」他還透露強投郭斌傷勢改善很多，對中國可能登板。
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