亞運圖輯／棒球中華隊靠著三大火球男 4：1壓制大陸隊

杭州亞運棒球項目進入超級循環賽，中華隊首戰大陸隊，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」連手共投出15次三振，中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打，5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分，8局上吳念庭高飛犧牲打1分，最終中華隊以4：1拿下勝利，提前取得金牌戰門票。
杭州亞運棒球項目進入超級循環賽，中華隊首戰大陸隊，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」連手共投出15次三振，中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打，5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分，8局上吳念庭高飛犧牲打1分，最終中華隊以4：1拿下勝利，提前取得金牌戰門票。
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中華隊今天以4：1擊敗中國大陸隊，拿到杭州亞運棒球金牌戰門票，「使用說明書」超難用的旅美投手陳柏毓，今天終於站上杭州亞運...
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