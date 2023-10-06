亞運圖輯／棒球中華隊靠著三大火球男 4：1壓制大陸隊

聯合報／ 記者季相儒／杭州報導
中華隊三大火球男，左起鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬。特派記者季相儒／攝影
中華隊三大火球男，左起鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球項目進入超級循環賽，中華隊首戰大陸隊，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」連手共投出15次三振，中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打，5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分，8局上吳念庭高飛犧牲打1分，最終中華隊以4：1拿下勝利，提前取得金牌戰門票。

中華隊投手陳柏毓中繼三局僅被敲一安打、狂賞六次三振。特派記者季相儒／攝影
中華隊投手陳柏毓中繼三局僅被敲一安打、狂賞六次三振。特派記者季相儒／攝影

中華隊5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分。特派記者季相儒／攝影
中華隊5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分。特派記者季相儒／攝影

中華隊先發投手鄭浩均。特派記者季相儒／攝影
中華隊先發投手鄭浩均。特派記者季相儒／攝影

中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打。特派記者季相儒／攝影
中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球項目進入超級循環賽，中華隊首戰大陸隊，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」連手共投出15次三振，中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打，5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分，8局上吳念庭高飛犧牲打1分，最終中華隊以4：1拿下勝利，提前取得金牌戰門票。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球項目進入超級循環賽，中華隊首戰大陸隊，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」連手共投出15次三振，中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打，5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分，8局上吳念庭高飛犧牲打1分，最終中華隊以4：1拿下勝利，提前取得金牌戰門票。特派記者季相儒／攝影

中華隊投手古林睿煬。特派記者季相儒／攝影
中華隊投手古林睿煬。特派記者季相儒／攝影

中華隊先發投手鄭浩均。特派記者季相儒／攝影
中華隊先發投手鄭浩均。特派記者季相儒／攝影

鄭浩均僅投4局就退場，被敲2支安打，丟掉1分非責失，另有4次三振、2次四壞保送，被換下場時不願意下場。特派記者季相儒／攝影
鄭浩均僅投4局就退場，被敲2支安打，丟掉1分非責失，另有4次三振、2次四壞保送，被換下場時不願意下場。特派記者季相儒／攝影

中華隊8局上吳念庭高飛犧牲打1分。特派記者季相儒／攝影
中華隊8局上吳念庭高飛犧牲打1分。特派記者季相儒／攝影

中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打。特派記者季相儒／攝影
中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球項目進入超級循環賽，中華隊首戰大陸隊，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」連手共投出15次三振，中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打，5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分，8局上吳念庭高飛犧牲打1分，最終中華隊以4：1拿下勝利，提前取得金牌戰門票。特派記者季相儒／攝影
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中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打。特派記者季相儒／攝影
中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打。特派記者季相儒／攝影

中華隊投手古林睿煬。特派記者季相儒／攝影
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杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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