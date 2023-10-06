亞運／杭州風情畫…採訪動線長 考驗手速跟腳速

杭州亞運共有五十四個比賽場館，每「解鎖」一個場館，第一件事是先確認前往混合採訪區的動線，紹興棒球場的混採區距離媒體看台遙遠，步行距離三分鐘以上，在分秒必爭的賽後採訪，考驗記者手速和腳速。

大型綜合運動會靠大會接駁車移動於場館之間，本屆多數場館的動線設計都頗方便，接駁車下車點和混合採訪區就鄰近在記者工作區外，包括體操、武術、網球等，都是出了記者室都到混採區，不用擔心趕到混採區選手已離開的窘境。

棒球場則是為媒體的腳程與跑速帶來考驗，媒體看台位於二樓，混採區需要先下到一樓，跑過整個一壘側外圍，再轉進本壘後方，現場志工往往在比賽結束前一局就提醒混採區有段距離該提前下樓了，也要時刻掌握比賽變化，像是預賽中華隊與香港隊之戰在六局就提前「扣倒」，志工們抓緊時機在六局上就聲聲喚。

國內棒球關注度高，也更追求新聞出手速度，但在這樣的混採區設置之下，不容許記者在電腦前留到最後一個出局數出現，有人抱著筆電下樓，有人交給台北同事支援，也有手機發稿系統已經做得完善的媒體單位，在這種時候能吸引同業羨慕的目光。

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