聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運／杭州風情畫…採訪動線長 考驗手速跟腳速
杭州亞運共有五十四個比賽場館，每「解鎖」一個場館，第一件事是先確認前往混合採訪區的動線，紹興棒球場的混採區距離媒體看台遙遠，步行距離三分鐘以上，在分秒必爭的賽後採訪，考驗記者手速和腳速。
大型綜合運動會靠大會接駁車移動於場館之間，本屆多數場館的動線設計都頗方便，接駁車下車點和混合採訪區就鄰近在記者工作區外，包括體操、武術、網球等，都是出了記者室都到混採區，不用擔心趕到混採區選手已離開的窘境。
棒球場則是為媒體的腳程與跑速帶來考驗，媒體看台位於二樓，混採區需要先下到一樓，跑過整個一壘側外圍，再轉進本壘後方，現場志工往往在比賽結束前一局就提醒混採區有段距離該提前下樓了，也要時刻掌握比賽變化，像是預賽中華隊與香港隊之戰在六局就提前「扣倒」，志工們抓緊時機在六局上就聲聲喚。
國內棒球關注度高，也更追求新聞出手速度，但在這樣的混採區設置之下，不容許記者在電腦前留到最後一個出局數出現，有人抱著筆電下樓，有人交給台北同事支援，也有手機發稿系統已經做得完善的媒體單位，在這種時候能吸引同業羨慕的目光。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 棒球鄭浩均狀況好 澄清與啦啦隊合照只是單純路過
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 滑輪溜冰大金庫！15金15銀23銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華與地主中國爭銅 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華隊力克中國 挺進金牌戰 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言