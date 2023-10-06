聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運／杭州風情畫…採訪動線長 考驗手速跟腳速

聯合報／ 特派記者陳宛晶
紹興棒球場的混合採訪區距離媒體看台遙遠，步行距離三分鐘以上，在分秒必爭的賽後採訪，考驗記者手速和腳速。圖為中華隊昨天以4：1擊敗中國大陸隊，拿到金牌戰門票。記者季相儒／攝影
紹興棒球場的混合採訪區距離媒體看台遙遠，步行距離三分鐘以上，在分秒必爭的賽後採訪，考驗記者手速和腳速。圖為中華隊昨天以4：1擊敗中國大陸隊，拿到金牌戰門票。記者季相儒／攝影

杭州亞運共有五十四個比賽場館，每「解鎖」一個場館，第一件事是先確認前往混合採訪區的動線，紹興棒球場的混採區距離媒體看台遙遠，步行距離三分鐘以上，在分秒必爭的賽後採訪，考驗記者手速和腳速。

大型綜合運動會靠大會接駁車移動於場館之間，本屆多數場館的動線設計都頗方便，接駁車下車點和混合採訪區就鄰近在記者工作區外，包括體操、武術、網球等，都是出了記者室都到混採區，不用擔心趕到混採區選手已離開的窘境。

棒球場則是為媒體的腳程與跑速帶來考驗，媒體看台位於二樓，混採區需要先下到一樓，跑過整個一壘側外圍，再轉進本壘後方，現場志工往往在比賽結束前一局就提醒混採區有段距離該提前下樓了，也要時刻掌握比賽變化，像是預賽中華隊與香港隊之戰在六局就提前「扣倒」，志工們抓緊時機在六局上就聲聲喚。

國內棒球關注度高，也更追求新聞出手速度，但在這樣的混採區設置之下，不容許記者在電腦前留到最後一個出局數出現，有人抱著筆電下樓，有人交給台北同事支援，也有手機發稿系統已經做得完善的媒體單位，在這種時候能吸引同業羨慕的目光。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

相關新聞

亞運棒球／兩岸大戰 陳柏毓賞6K 我殺進金牌戰

中華隊杭州亞運棒球金牌戰門票到手。昨天在超級循環複賽上演「兩岸大戰」，中華隊雖因攻勢不順遭遇苦戰，靠鄭浩均、陳柏毓、古林...

亞運／杭州風情畫…採訪動線長 考驗手速跟腳速

杭州亞運共有五十四個比賽場館，每「解鎖」一個場館，第一件事是先確認前往混合採訪區的動線，紹興棒球場的混採區距離媒體看台遙...

亞運圖輯／棒球中華隊靠著三大火球男 4：1壓制大陸隊

杭州亞運棒球項目進入超級循環賽，中華隊首戰大陸隊，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」連手共投出15次三振，中華隊第1局靠著林安可先擊出2分打點安打，5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分，8局上吳念庭高飛犧牲打1分，最終中華隊以4：1拿下勝利，提前取得金牌戰門票。

亞運棒球／打擊悶導致贏得險 吳總：嗆司都碰到近況差的人

中華隊以4：1擊敗中國大陸隊，提前在今天拿到杭州亞運棒球金牌戰門票，總教練吳思賢評價此戰認為投手表現都很出色，但問題是打...

亞運棒球／中華勝中國挺進金牌戰 在滬球迷歡呼

杭州亞運棒球項目今晚由中華隊出戰中國隊，終場以4：1擊敗中國隊，提前取得金牌戰門票。有台灣民眾特別赴運動餐廳觀賽，...

亞運棒球／鄭浩均狀況好不想退場 澄清與啦啦隊合照只是單純路過

鄭浩均接下超級循環複賽對戰中國大陸隊一戰先發任務，今天投4局失1分退場，他自認狀況超好、想投到6局，但教練團希望保險起見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。