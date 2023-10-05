亞運棒球／打擊悶導致贏得險 吳總：嗆司都碰到近況差的人
中華隊以4：1擊敗中國大陸隊，提前在今天拿到杭州亞運棒球金牌戰門票，總教練吳思賢評價此戰認為投手表現都很出色，但問題是打線，全隊僅6安打，壘上有人時欠缺適時一擊，對於打線是否將有調整，他認為既然贏球有意維持。
兩隊今天都僅6安打，中華隊靠鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬3名投手壓制，賞給中國打者15K，屢以K功化解危機，成為中華隊可以化險為夷的關鍵。
「兩岸大戰」有種無形中的壓力，吳總也坦言，這場相當重要，不僅是攸關金牌戰，「對到中國，勢必一定要贏。」
中華隊不乏攻勢，但始終難以形成大局，吳思賢也說：「此役打擊比較悶一點，很多壘上有人都打不回來，造成此戰打得比較辛苦。」至於問題出在哪裡？他說：「我是覺得選手太急了，剛好壘上有人的嗆司，都遇到狀況比較不好的選手，棒球就是這樣。」
接下來打線是否會有調動？吳總表示，「我是覺得也不需要，贏球就這樣打下去。」
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