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亞運棒球／吳總證實陳柏毓亞運任務結束 在限制內發揮最大效益

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亞運棒球／3火球男投15K以4:1壓制中國 中華隊提前晉金牌戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
杭州亞運棒球項目超級循環賽首戰對中國大陸隊，中華隊投手陳柏毓。記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球項目超級循環賽首戰對中國大陸隊，中華隊投手陳柏毓。記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球項目進入超級循環賽，中華隊首戰中國大陸隊，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬「三大火球男」連手投出15次三振，加上林安可開局減壓的2分打點安打，以4：1拿下勝利，提前取得金牌戰門票。

中華隊帶1勝進超級循環賽，今天拿下第2勝，中國隊、南韓隊同是1勝1敗，日本隊則是0勝2敗，中華隊就算明天輸日本、戰績與中國或南韓並列，仍具對戰優勢，代表確定晉級金牌戰。

中國隊預賽23局無失分，中華隊首局就攻破金身，1出局後楊振裕保送、林立安打攻占得點圈，林安可一棒掃出二壘打，送回2分。

中華隊原本可以贏得更輕鬆，在1局上2出局滿壘、5局上1出局滿壘、7局上1出局滿壘，加上8局上兩度滿壘，5次遇到「滿壘計」只打回2分，5局上靠申皓瑋「賣肉」觸身球擠回1分，8局上吳念庭高飛犧牲打1分。

分數拉不開，也讓中華隊遇到危機更膽顫心驚，先發投手鄭浩均5局下保送首位打者陸昀後，教練團馬上換投，陳柏毓接手後，先因楊晉敲出的二壘滾地，不規則彈跳造成李灝宇失誤，形成一三壘有人，羅錦駿敲出滾地球出局但打回1分，好在陳柏毓再讓梁培打出軟弱滾地，形成三壘與本壘之間夾殺，最後飆K解危。

鄭浩均本就設定在「兩岸大戰」中先發，只不過僅投4局就退場，被敲2支安打，丟掉1分非責失，另有4次三振、2次四壞保送，紹興棒球場現場測速最快155公里，超越他在中職的極速。

效力海盜隊的陳柏毓今天才首度在亞運登板，中繼上場穩住局面，3局僅被敲1支安打，狂飆6次三振，澆熄對手反撲機會。

古林睿煬與熟悉的捕手搭檔戴培峰在8局下一同更替上場，只不過連投2K後，又被連敲2安，一三壘的危機用三振解危，9局續投用再見三振守住勝利，2局被敲3支安打，另有5次三振，沒有掉分。

林安可全場3打數2安打、2次四壞保送，打回2分打點，是打線中最突出的一員，中華隊全場敲出6支安打，領到11次四壞保送、4次觸身球，留下了16個殘壘。

杭州亞運棒球項目超級循環賽首戰對中國大陸隊，中華隊投手陳柏毓。記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球項目超級循環賽首戰對中國大陸隊，中華隊投手陳柏毓。記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球項目超級循環賽首戰對中國大陸隊，中華隊林安可。記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球項目超級循環賽首戰對中國大陸隊，中華隊林安可。記者季相儒／攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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