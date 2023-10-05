亞運棒球／陳柏毓3局狂飆6K 中華隊再下一城4：1領先

「使用說明書」超難用的旅美投手陳柏毓，今天終於站上杭州亞運賽場，中繼3局、共用39球，演出精采壓制，狂賞中國打者6K。

陳柏毓本季效力美職海盜隊高階1A，向中華隊報到後，教練團一得知他的使用限制就很頭疼，角色定位也從原本的先發轉變為後援，今天在面對中國隊一戰於第5局一壘有人、無人出局站上賽場。

陳柏毓投3局被敲1安打、狂飆6次三振，最後連5打席飆K，完全封鎖中國隊打線，第8局換上古林睿煬接手。

陳柏毓凍結住中國的攻勢，中華隊則在8局上由楊振裕內野安打、林立及林安可都選到保送形成滿壘，吳念庭以高飛犧牲打再添分數，中華隊取得4：1領先。

中華隊投手陳柏毓中繼3局無失分，狂飆6次三振。記者季相儒／攝影

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