陸選手再現「64」！網看海峽大戰見他背號 頻喊：我們懷念他

杭州亞運各項賽事火熱進行，中華隊棒球代表隊今（5）日晚間迎接超級循環賽，首戰對手正是日前以黑馬之姿擊敗日本的中國大陸隊。有網友瞥見轉播畫面其中一幕，只見大陸一名投手背號竟是斗大的64號，讓許多鄉民頻喊「我們懷念他」。

一名網友在PTT以「中國可以選64當背號？」為題發文，他表示正在收看中華隊和大陸隊的棒球賽事，想不到其中一名大陸投手背號卻是遭中共十分忌諱的「64」，讓他納悶直呼「在中國穿這個號碼是可以的嗎？八字很硬喔？」

日前亞運女子100公尺跨欄決賽後，大陸選手林雨薇與吳豔妮互相擁抱，但2人身上號碼剛好組成「64」這組禁忌數字，這張照片也遭北京官方火速封殺。對於大陸選手再次出現「64」，網友紛紛直呼「現在全球都關注64哥還會不會上」、「我們懷念他」、「求救訊號嗎」、「這個守備回合，直播直接跳過就好」、「明天就抹消了」。

根據杭州亞運官網資料，選擇64當背號的大陸投手名為崔恩庭，2016年時曾隨隊奪下中國棒球聯賽總冠軍，2021年在大陸全運會代表天津隊出賽，不過金牌戰不敵江蘇隊奪銀。

10月1日，杭州亞運田徑項目女子100米欄決賽後，新華社記者拍下這張大陸選手林雨薇（左）和吳艷妮相擁的相片，近日成為網上熱議話題。新華社

商品推薦