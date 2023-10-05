陸選手再現「64」！網看海峽大戰見他背號 頻喊：我們懷念他
杭州亞運各項賽事火熱進行，中華隊棒球代表隊今（5）日晚間迎接超級循環賽，首戰對手正是日前以黑馬之姿擊敗日本的中國大陸隊。有網友瞥見轉播畫面其中一幕，只見大陸一名投手背號竟是斗大的64號，讓許多鄉民頻喊「我們懷念他」。
一名網友在PTT以「中國可以選64當背號？」為題發文，他表示正在收看中華隊和大陸隊的棒球賽事，想不到其中一名大陸投手背號卻是遭中共十分忌諱的「64」，讓他納悶直呼「在中國穿這個號碼是可以的嗎？八字很硬喔？」
日前亞運女子100公尺跨欄決賽後，大陸選手林雨薇與吳豔妮互相擁抱，但2人身上號碼剛好組成「64」這組禁忌數字，這張照片也遭北京官方火速封殺。對於大陸選手再次出現「64」，網友紛紛直呼「現在全球都關注64哥還會不會上」、「我們懷念他」、「求救訊號嗎」、「這個守備回合，直播直接跳過就好」、「明天就抹消了」。
根據杭州亞運官網資料，選擇64當背號的大陸投手名為崔恩庭，2016年時曾隨隊奪下中國棒球聯賽總冠軍，2021年在大陸全運會代表天津隊出賽，不過金牌戰不敵江蘇隊奪銀。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最後一屆亞運輸了 戴資穎對自己失望……
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！15金15銀23銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華與地主中國爭銅 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 日本不敵南韓 中華隊大利多 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言