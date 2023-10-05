亞運棒球／中華隊晉金牌戰最速劇本在今夜 對中國一戰超關鍵

杭州亞運棒球今天進入超級循環複賽，中華隊最快可在今天確定前進金牌戰，劇本是必須中午南韓隊擊敗日本隊且晚上中華隊擊敗中國大陸隊。

中華隊以3連勝取得B組第一，帶1勝進複賽；意外發展是中國在預賽以1：0爆冷擊敗日本，反而成為A組第一、收下「晚接午」的地獄賽程，將在今晚6點半出戰中華隊，明天中午12點打南韓。

中華隊今天推出右投先發，陣中定位主力先發的右投包括鄭浩均、劉致榮、古林睿煬，而古林睿煬因母隊統一獅隊總教練林岳平霸氣下達「無限制」，作為長中繼使用的可能性高。

若今天南韓擊敗日本，且中華隊晚上擊敗中國，中華隊將2勝在手，日本0勝2敗，中國及南韓僅會有1隊拿到2勝，中華隊將能提前拿到金牌戰門票。

若日本擊敗南韓，只要中華隊擊敗中國隊，晉級金牌戰的機率仍然極高，但最快也要等到明天南韓擊敗中國，才能確定中華隊前進金牌戰。

最差的局面是如果今天中華隊不幸輸給中國隊，想要自己掌握晉級命運就必須擊敗日本；若對中國、日本皆輸，就要寄望中國全勝，才有機會以3隊1勝2敗比較對戰優質率。

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