快訊

周四颱風假第一槍！小犬颱風強襲 花蓮今晚及明天停班停課

亞運拳擊／林郁婷搶進金牌戰 5：0完勝印度選手

韓國瑜扮「桶箍」1015重返凱道？韓粉發動員令 侯郭柯朱也觀望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運棒球／世紀爆冷勝日本 中國球迷：萬萬沒想到

中央社／ 台北4日電
中國擊敗日本後全隊像贏得金牌般興奮。 中新社
中國擊敗日本後全隊像贏得金牌般興奮。 中新社

杭州亞運棒球預賽，中國隊3日與日本交手，以一分之差獲勝，帶著小組賽全勝的戰績挺進超級循環賽。這個結果不只跌破外界眼鏡，連中國球迷也直呼「萬萬沒想到」。

3日晚間登場的亞運棒球日本與中國一役，日本隊打線受制，中國隊2局上由梁培關鍵安送回致勝分，率隊以1比0取勝；中國首度在亞運棒球賽擊敗日本，中止對戰10連敗，複賽首戰將與台灣交手。

中國拿下關鍵一役令許多中國棒球迷感到振奮，卻也直呼萬萬沒想到。

在北京一間棒球俱樂部打球的球員阿威告訴中央社記者，3日晚間和幾個熱愛棒球的朋友一起觀看比賽，當中國隊先馳得點時，眾人的情緒都很激動，卻也很擔心在接下來會被日本隊逆轉，心情忐忑不安。最後在比賽結束，確定中國擊敗日本時，仍然有些不敢置信。

他說，日本的棒球水準絕對是世界頂尖的，中國在棒球運動上確實是有不少進步的空間，然而這次的勝利對於中國的棒球運動一定是鼓舞，不只對於成年人，對於喜歡棒球、正在打球的小孩也是，「中國的棒球是能夠打贏日本的」。

本次比賽中擊出勝利打點的梁培也成了中國網路熱議的對象，有評論稱「中國隊不能沒有梁培」。

梁培是在日本出生、成長與求學，從小就打棒球，高中則就讀棒球名校東海大學菅生高等學校。高中畢業後，在母親的鼓勵之下回到中國開始職棒生涯，目前效力於北京猛虎隊。

今年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），梁培首度入選WBC國家隊，並在對戰日本的比賽中，從日本隊的投手戶鄉翔征手中擊出全壘打。

當時，日本棒球作家阿佐智曾以「迫不及待與日本武士對戰，由日本培育的中國戰士們」為題，介紹了梁培與另一位在日本成長的中國選手陸昀。

2022杭州亞運 杭州亞運棒球

延伸閱讀

台中好湯活動登場 日本青森、鳥取共同行銷

棒球／當年讓中華隊心碎 井端弘和正式接任日本隊監督

亞運棒球／爆冷遭中國完封 日本監督：對方投手很棒

亞運棒球／中國棒爆冷完封日本 打回致勝分的梁培是京都出生

相關新聞

亞運棒球／世紀爆冷勝日本 中國球迷：萬萬沒想到

杭州亞運棒球預賽，中國隊3日與日本交手，以一分之差獲勝，帶著小組賽全勝的戰績挺進超級循環賽。這個結果不只跌破外界眼鏡，連...

亞運棒球／爆冷遭中國完封 日本監督：對方投手很棒

杭州亞運昨晚爆出大冷門，中國大陸隊以1：0完封日本隊，加上對戰寮國、菲律賓也都完封，成為預賽唯一無失分隊伍，日本隊監督石...

亞運棒球／中國爆冷完封日本 打回致勝分的梁培是東京都出生

杭州亞運棒球項目昨天大爆冷門，日本隊以0：1不敵中國大陸隊，這是日本首次在亞運不敵中國，監督石井章夫受訪時直言，中國投手群表現太好。 中國昨天派出左投王翔擔任先發，他主投5局只被敲1安，沒有失分

亞運棒球／棒球、溜冰失利！韓媒崩潰喊雙重打擊 他：需警戒台灣

韓國棒球與競速溜冰代表隊2日在杭州亞運都對上台灣，一邊被0比4完封，一邊則是樂極生悲被逆轉，一天內兩次衝擊都來自台灣，相...

亞運棒球／扣倒香港中華隊全勝晉級 搶金考驗才剛開始

面對實力有段落差的香港隊，杭州亞運中華成棒代隊昨天提前在六局以十五比○搶下勝利，預賽三戰全勝，以Ｂ組第一、帶一勝晉級，複...

亞運棒球／近10次交手全輸 中國上屆2：17輸→本屆1：0贏日本

杭州亞運棒球場上今天爆出冷門，中國大陸隊以1：0擊敗日本隊，過去10次在亞運過招不曾贏過日本，第11次對戰獲勝，寫下不可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。