亞運棒球／日本爆冷被中國完封 石井監督不吝稱讚對手
杭州亞運棒球項目昨天大爆冷門，日本隊以0：1不敵中國大陸隊，這是日本首次在亞運不敵中國，監督石井章夫受訪時直言，中國投手群表現太好。
中國昨天派出左投王翔擔任先發，他主投5局只被敲1安，沒有失分。牛棚投手索旭迪和蘇長龍都沒失分，第三任投手黎凝佶雖被敲安，但接手的鄭超群成功化解危機，守住勝利。
對於打線被中國封鎖，石井章夫表示，「中國投手表現很好，我們打者嘗試攻擊，仍無法掌握。雖然很遺憾，但我們仍要稱讚對手，注意力很集中。」
本場唯一1分是中國開路先鋒梁培打回來，他在2局下二、三壘有人情況下擊出適時安打。他賽後表示，「我們知道日本投手球速很快，所以決定提早準備。」
值得一提的是，梁培出生於日本東京都，高中就讀棒球名門東海大學菅生高校，畢業後回中國打球，目前效力北京猛虎隊。他曾在今年3月世界棒球經典賽，面對日本強投戶鄉翔征時，轟出出陽春砲。
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