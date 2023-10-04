快訊

去年才變貴！Netflix想趁「它」平息再漲價 回顧訂閱費變化有如養套殺

小犬颱風撲台！文大宣布遠距上課挨批「放什麼假」 學生揭暴雨搶糧慘況

華為新機「去美又去台」敲響警鐘 台積電矽盾保護力能撐多久？

亞運棒球／日本爆冷被中國完封 石井監督不吝稱讚對手

聯合新聞網／ 綜合報導
中國隊派出左投王翔擔任先發，他主投5局只被敲1安，沒有失分，是擊敗日本的大功臣。 中新社
中國隊派出左投王翔擔任先發，他主投5局只被敲1安，沒有失分，是擊敗日本的大功臣。 中新社

杭州亞運棒球項目昨天大爆冷門，日本隊以0：1不敵中國大陸隊，這是日本首次在亞運不敵中國，監督石井章夫受訪時直言，中國投手群表現太好。

中國昨天派出左投王翔擔任先發，他主投5局只被敲1安，沒有失分。牛棚投手索旭迪和蘇長龍都沒失分，第三任投手黎凝佶雖被敲安，但接手的鄭超群成功化解危機，守住勝利。

對於打線被中國封鎖，石井章夫表示，「中國投手表現很好，我們打者嘗試攻擊，仍無法掌握。雖然很遺憾，但我們仍要稱讚對手，注意力很集中。」

本場唯一1分是中國開路先鋒梁培打回來，他在2局下二、三壘有人情況下擊出適時安打。他賽後表示，「我們知道日本投手球速很快，所以決定提早準備。」

值得一提的是，梁培出生於日本東京都，高中就讀棒球名門東海大學菅生高校，畢業後回中國打球，目前效力北京猛虎隊。他曾在今年3月世界棒球經典賽，面對日本強投戶鄉翔征時，轟出出陽春砲。

2022杭州亞運 杭州亞運棒球

相關新聞

亞運棒球／日本爆冷被完封 石井監督：中國投手表現好

杭州亞運棒球項目昨天大爆冷門，日本隊以0：1不敵中國大陸隊，這是日本首次在亞運不敵中國，監督石井章夫受訪時直言，中國投手群表現太好。 中國昨天派出左投王翔擔任先發，他主投5局只被敲1安，沒有失分

亞運棒球／扣倒香港中華隊全勝晉級 搶金考驗才剛開始

面對實力有段落差的香港隊，杭州亞運中華成棒代隊昨天提前在六局以十五比○搶下勝利，預賽三戰全勝，以Ｂ組第一、帶一勝晉級，複...

亞運棒球／棒球、溜冰失利！韓媒崩潰喊雙重打擊 他：需警戒台灣

韓國棒球與競速溜冰代表隊2日在杭州亞運都對上台灣，一邊被0比4完封，一邊則是樂極生悲被逆轉，一天內兩次衝擊都來自台灣，相...

亞運棒球／近10次交手全輸 中國上屆2：17輸→本屆1：0贏日本

杭州亞運棒球場上今天爆出冷門，中國大陸隊以1：0擊敗日本隊，過去10次在亞運過招不曾贏過日本，第11次對戰獲勝，寫下不可...

亞運棒球／爆冷！中國1：0擊敗日本 中華隊5日對手變大陸

杭州亞運棒球場上今天爆出大冷門，中國大陸以1：0擊敗日本隊，在A組預賽3戰全勝以分組第一晉級複賽。超級循環賽程確定，中華...

亞運棒球／賴柏瑋「目鏡仔」造型吸睛 對香港好投有先情蒐

亞運棒球台灣隊投手賴柏瑋今天預賽對香港先發，5局無失分好投壓制，「目鏡仔」造型成特色，他表示，戴眼鏡主要是閃光；香港隊先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。