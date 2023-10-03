亞運棒球／棒球、溜冰失利！韓媒崩潰喊雙重打擊 他：需警戒台灣

韓國棒球與競速溜冰代表隊2日在杭州亞運都對上台灣，一邊被0比4完封，一邊則是樂極生悲被逆轉，一天內兩次衝擊都來自台灣，相關報導及分析延續至今天。

韓媒體育東亞今天以「來自台灣的打擊」為題介紹2日舉行的這兩場賽事，首先是由韓國選手崔因鎬、崔光浩及鄭喆元搭檔出賽的競速溜冰男子3000公尺接力賽，原本領先的韓國隊因最後一棒鄭喆元提早慶祝勝利的動作，讓台灣隊最後一棒黃玉霖有機會伸長腿搶先壓到終點線，韓國隊與金牌擦身而過。

報導指出，「獎牌的顏色不是問題，拿下銀牌也是很優秀的表現，重點是過程」，對鄭喆元在通過終點線前就鬆懈的行動表示惋惜。許多網友與媒體報導都對此結果感到錯愕，即使鄭喆元在賽後鄭重懺悔，短時間恐怕都很難擺脫「逆轉敗」的印象。

韓國媒體也注意到，此戰不只在台灣被大篇幅報導，也受到日本媒體關注，尤其是韓國運動選手在在亞運、奧運中獲得金牌即可獲得兵役免除優惠，鄭喆元這次失誤不僅讓自己的免役優惠化為泡影，隊友崔因鎬也受到影響；日本媒體也指出，下屆亞運開始不再將競速溜冰納入正式比賽項目，意味著鄭喆元與崔因鎬已沒有機會藉此爭取免役。

棒球遭台灣隊以4比0完封也為韓國隊帶來不小衝擊，至今已連續3屆在亞運棒球項目奪得金牌的韓國隊，長期以來認為台灣棒球實力不如韓國，這次卻一分都沒能拿下，對4連勝目標帶來極大威脅。

韓國隊教頭柳仲逸賽後坦言針對台灣投手的戰略失策，指出台灣投手球速比透過影片看到得更快，控球能力也很好，「現在已經變成需要警戒的隊伍。」

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