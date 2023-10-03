亞運棒球／李承燁點出林昱珉優勢 盼南韓球迷鼓勵代替責罵
南韓昨天在杭州亞運棒球項目被中華隊完封，引發許多南韓球迷批評。身經百戰的南韓「國民打者」李承燁直言中華隊投手本來就很強，現在批評南韓隊還太早，應該給予鼓勵。
李承燁效力韓職和日職共23年，過去常擔任國家隊第4棒，是北京奧運金牌隊成員。昨天中華隊推出強投林昱珉、古林睿煬和劉致榮，聯手完封南韓，有韓媒直言這是「杭州慘案」。對此李承燁表示，「棒球比賽有輸有贏，我認為現在需要的不是指責，而是給予更多支持，比賽還沒結束，比完後再批評也不遲。」
李承燁透露他看完昨天整場比賽，並稱讚中華隊投手群表現，「台灣先發左投表現出色，他對左打投出的變速球很強，控球也相當穩定。韓國左投面對左打不常使用變速球，看過再多影片，第一次碰到仍很難應對，而且台灣牛棚有很多速球派投手。」
李承燁強調南韓球員現在壓力一定很大，但他相信球員們能克服困難。他也以前輩身分給出建言，「把這次失敗當作借鏡，對實力弱的球隊不能掉以輕心；對強隊也不能氣餒，要全力以赴，發揮最大實力。」
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