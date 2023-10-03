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亞運棒球／紹興「痛苦槍」在修了 複賽可望正常運作

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州即時報導
中華隊古林睿煬中繼兩局被揮出1支安打、投出兩次三振。特派記者季相儒／攝影
中華隊古林睿煬中繼兩局被揮出1支安打、投出兩次三振。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球賽事在紹興棒球場開打，昨天首日賽程測速槍被笑稱是「痛苦槍」，中職火球男古林睿煬到了杭州變極速144公里的男人。大會已在調整測速槍，預計在複賽就會恢復正常。

中華隊在預賽取得3戰全勝，昨天以4：0擊敗南韓隊一戰，大螢幕顯示的投手球速引起熱議，最快球速157公里的古林睿煬，幾乎每球都在140公里出頭，最快144公里，劉致榮的最速一球也只有150公里，但實際應有159公里。

今天為預賽最後一天，中華隊取得3勝、帶1勝進複賽，等待日本、中國今晚的勝敗決定中華隊依序出戰哪隊，賽會已在調整測速槍，預計複賽就能正常運作。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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