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亞運棒球／暖男劉致榮想鼓勵他 姜白虎今面對泰國終於敲安

聯合新聞網／ 綜合報導
旅美投手劉致榮（左）與南韓好手姜白虎（右）先前在選手村相見歡。 圖／中華民國棒球協會提供
旅美投手劉致榮（左）與南韓好手姜白虎（右）先前在選手村相見歡。 圖／中華民國棒球協會提供

旅美投手劉致榮和南韓強打姜白虎在國際賽成為好友，劉致榮昨晚第9局登板火球連發，幫助中華隊贏球；姜白虎擔任第4棒卻繳出4支0成績，又被韓媒點名要加油。劉致榮認為姜白虎壓力一定很大，希望下次見面能鼓勵他。

中華隊昨天以4：0完封南韓，姜白虎在場上毫無建樹，神情十分落寞。劉致榮坦言無緣對決姜白虎很可惜，他也知道姜白虎壓力很大，「他的壓力一定比我還大，希望見面時可以多給他一些鼓勵。」

南韓今天對決泰國隊，姜白虎被移到第6棒，4局下他終於敲出本屆賽會個人首安，總計3打數1安打，進帳2分打點，被三振1次。

南韓全場敲出11支安打，包含3發全壘打，終場以17：0提前在5局擊敗泰國，將以分組第2名晉級超級循環賽。

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