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亞運棒球／輸中華成「杭州慘事」 被點名的姜白虎今改打6棒
杭州亞運中華成棒隊昨天以4：0完封南韓，韓媒以「杭州慘事」為標題報導這場比賽，陣中強打姜白虎連2場繳出4支0成績，也再次被點名。
姜白虎首戰面對香港4支0，還吞下3次三振，不過南韓總教練柳仲逸仍將他排在第4棒面對中華隊。姜白虎沒有回應教練期待，再度繳出4支0表現，還被鏡頭捕捉到神情落寞的畫面。
韓媒《Naver Sports》也點出，姜白虎連2天未發揮水準，進入超級循環賽與投手水準出色的日本對決會很艱難。
南韓今天中午要面對泰國隊，姜白虎持續擔任先發，但棒次由第4棒調整到第6棒。姜白虎今年3月在經典賽因「腳離開壘包」，成為球迷砲轟對象，回到韓職後表現未恢復2021年前水準，出賽70場累積8轟40分打點，打擊三圍是0.274/.356/.427。
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