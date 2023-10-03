亞運棒球／輸中華成「杭州慘事」 被點名的姜白虎今改打6棒

杭州亞運中華成棒隊昨天以4：0完封南韓，韓媒以「杭州慘事」為標題報導這場比賽，陣中強打姜白虎連2場繳出4支0成績，也再次被點名。

姜白虎首戰面對香港4支0，還吞下3次三振，不過南韓總教練柳仲逸仍將他排在第4棒面對中華隊。姜白虎沒有回應教練期待，再度繳出4支0表現，還被鏡頭捕捉到神情落寞的畫面。

강백호 4번 많이 부담스러운거 같은데 타순을 내리던가 지타를 바꿔주던가 좀 해봐요 좀,, pic.twitter.com/4IVA4GBcUJ — 몽지 (@mongiiuu) 2023年10月2日

韓媒《Naver Sports》也點出，姜白虎連2天未發揮水準，進入超級循環賽與投手水準出色的日本對決會很艱難。

南韓今天中午要面對泰國隊，姜白虎持續擔任先發，但棒次由第4棒調整到第6棒。姜白虎今年3月在經典賽因「腳離開壘包」，成為球迷砲轟對象，回到韓職後表現未恢復2021年前水準，出賽70場累積8轟40分打點，打擊三圍是0.274/.356/.427。

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