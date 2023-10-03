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亞運棒球／「情蒐與實際狀況不同」南韓教頭讚台灣棒球進步

聯合新聞網／ 綜合報導
中華棒球隊抗韓成功，韓國教頭也稱讚台灣棒球進步了。 圖／中華奧會提供
中華棒球隊抗韓成功，韓國教頭也稱讚台灣棒球進步了。 圖／中華奧會提供

杭州亞運中華成棒隊昨晚以4：0完封南韓隊，搶下關鍵1勝。賽後南韓總教練柳仲逸強調接下來對日本和中國非贏不可，並稱讚台灣棒球進步。

由於5年前雅加達亞運吳智煥兵役事件，南韓本屆以年輕球員為主，打線被韓媒評價史上最弱，昨晚更被中華隊林昱珉、古林睿煬、劉致榮聯手完封。柳仲逸解釋，「我們對台灣做很多研究，但與影片看到的不同，台灣投手球非常快，變化球也很出色。」

中華隊近年開始在國際賽上擊敗南韓，柳仲逸稱讚台灣棒球發展，「台灣球員在美職小聯盟學習很多，打者不會被變化球騙，防守也更加穩固，現在是一支值得警戒的球隊。」

現年23歲的韓職全壘打王盧施煥也表示，「台灣投手球速很快，有力量也有控球。這對打者來說很困難，這是我們準備不足造成的。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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