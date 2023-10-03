亞運棒球／近一年棒球預賽 中華3投 聯手封韓

中華成棒代表隊昨天以四比○撂倒南韓隊，在這場關鍵對戰中搶下勝場，有望帶勝績進複賽；廿歲旅美左投林昱珉先發六局無失分，統一獅隊打者林安可、林子豪都有關鍵安打，總教練吳思賢也笑答，此役除了投手表現出色外，「今天是統一獅表現最好」。

林昱珉為中華隊陣中年紀最小的選手，扛起抗韓任務，先發六局無失分，送出六次三振，他被敲出的四支安打分布在四個半局，南韓面對他幾乎沒有有效攻勢。

吳思賢指出，林昱珉可以壓制南韓的關鍵，「最主要是左投，還有他的球很會跑，不是說直球就是很直的直球，要打他的球是很難的。」林昱珉也為自己豎起大拇指，「我覺得很棒，可以投到六局，我們只有十個投手，感謝自己有咬住，也感謝隊友幫助我打下這麼多分數。」

有趣的是，林昱珉在行前被問到想對戰的球隊，給出「中國」的回答，昨天賽後坦言騙了大家，「其實很早就知道要投韓國，畢竟人家情蒐滿強的，所以要欺騙一下大家。」是否還有下一場先發？他說不知道，「但我會準備好，照著我的步調走。」

古林睿煬第七局接手二比○領先，中繼兩局無失分，包括第八局兩出局、二壘有人時面對姜白虎，他打向游擊的球，被鄭宗哲精采收下出局數。

中職生涯四十八場出賽都是先發，以中繼解鎖成棒國際賽處女秀，古林睿煬透露，一直都有被告知，這場比賽就是大家都要上，什麼定位對他並無影響，「心態準備好就是準備好了，沒有想什麼位置，上去就是抓出局數。」

打線表現方面，林安可首局三壘打就幫中華隊打下分數，林子豪第八局也有兩分打點安打擴大領先，吳思賢表示「分數進來，對投手、對球隊都有很大幫助。」

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