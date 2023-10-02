亞運棒球／中韓戰派左投林昱珉先發 配捕手林家正
杭州亞運棒球項目今天與韓國交手為預賽最關鍵一役，中華隊將派出左投林昱珉先發，先發打序1到8棒跟昨天首戰一樣，捕手改為旅美好手林家正先發、打9棒。
杭州亞運棒球賽昨天開打，中華隊首戰擊敗資格賽第1名球隊泰國隊，韓國隊首戰則擊敗香港隊，今天台灣與韓國隊交手很關鍵，攸關分組排名以及晉級超級循環賽制複賽後帶入的勝敗場成績。
中華隊昨晚賽後公布今天先發投手是左投，也確定將由旅美響尾蛇隊20歲投手林昱珉先發，林昱珉今年旅美生涯有收穫，最高層級上到小聯盟2A，完成自己設定的投球局數和球速兩大目標，目前最快球速投到153公里。
林昱珉在業餘三級棒球時期就是國家隊的常客，也是2019年U18世界盃棒球賽冠軍隊班底，成棒的首個國際賽事為2021年U23世界盃棒球賽，此次為首度披上亞運國家隊戰袍。
中華隊昨天靠著林立3分砲帶起攻勢，終場以12比1、7局擊敗泰國隊，今天先發打序1到8棒複製貼上，先發捕手改成旅美捕手林家正、打9棒。
1到8棒依序為鄭宗哲（游擊）、林子偉（左外野）、林立（指定打擊）、林安可（右外野）、吳念庭（三壘）、李灝宇（二壘）、申皓瑋（中外野）、林子豪（三壘）。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 3X3男籃大功臣 林信寬從藍領苦工變選秀狀元
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！9金10銀14銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃全力一搏 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊首戰勝泰國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言