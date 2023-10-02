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亞運棒球／中韓戰派左投林昱珉先發 配捕手林家正

中央社／ 台北2日電
杭州亞運棒球中華隊投手林昱珉。 報系資料照
杭州亞運棒球中華隊投手林昱珉。 報系資料照

杭州亞運棒球項目今天與韓國交手為預賽最關鍵一役，中華隊將派出左投林昱珉先發，先發打序1到8棒跟昨天首戰一樣，捕手改為旅美好手林家正先發、打9棒。

杭州亞運棒球賽昨天開打，中華隊首戰擊敗資格賽第1名球隊泰國隊，韓國隊首戰則擊敗香港隊，今天台灣與韓國隊交手很關鍵，攸關分組排名以及晉級超級循環賽制複賽後帶入的勝敗場成績。

中華隊昨晚賽後公布今天先發投手是左投，也確定將由旅美響尾蛇隊20歲投手林昱珉先發，林昱珉今年旅美生涯有收穫，最高層級上到小聯盟2A，完成自己設定的投球局數和球速兩大目標，目前最快球速投到153公里。

林昱珉在業餘三級棒球時期就是國家隊的常客，也是2019年U18世界盃棒球賽冠軍隊班底，成棒的首個國際賽事為2021年U23世界盃棒球賽，此次為首度披上亞運國家隊戰袍。

中華隊昨天靠著林立3分砲帶起攻勢，終場以12比1、7局擊敗泰國隊，今天先發打序1到8棒複製貼上，先發捕手改成旅美捕手林家正、打9棒。

1到8棒依序為鄭宗哲（游擊）、林子偉（左外野）、林立（指定打擊）、林安可（右外野）、吳念庭（三壘）、李灝宇（二壘）、申皓瑋（中外野）、林子豪（三壘）。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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