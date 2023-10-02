亞洲女棒基地揭牌 辜仲諒亞洲大聯盟重要拼圖
杭州亞運棒球賽事熱鬧開打，中華棒球協會理事長辜仲諒除了到場加油外，也以亞洲棒球總會會長身分，為「亞洲女子棒球訓練基地」舉行揭牌儀式，位於杭州蕭山區的瓜瀝棒球場，將成為未來培育「女力棒球」的重要基地。
辜仲諒前天前往瓜瀝棒球場主持揭牌儀式，他致詞時表示，這是亞洲棒球總會在中國大陸掛牌的第一座訓練基地，將成為亞洲各國訓練女性球員、女性教練，以及未來舉辦國際女子棒球賽事的重點場地之一，期盼亞洲棒球更加蓬勃發展。
辜仲諒去年7月接亞洲棒球總會會長後，提出「亞洲大聯盟」願景，肩負團結亞洲各國，將亞洲棒球推進至更高層級的重任，為全面提升亞洲棒球競爭力，辜仲諒推出一系列棒球發展計畫。
去年11月「東南亞棒球發展暨訓練中心」於泰國曼谷掛牌，今年3月辜仲諒與中國大陸棒球協會簽訂合作備忘錄，幫中國大陸推展基層棒球及棒球聯賽升級計畫，7月舉辦西亞高峰會，共商西亞棒球發展計畫，至「亞洲女子棒球訓練基地」揭牌，都是實踐「BFA, Asian Power!」的重要拼圖。
另方面，杭州亞運棒球正式賽也在昨天開打，中華隊對戰泰國隊賽前，辜仲諒特別到場勉勵，為中華隊選手及教練加油打氣，期許中華隊全力以赴，尊重每場比賽的對手，打出精采好球。
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