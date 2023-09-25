數位原生世代大揭密／高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備

輕鬆音樂配上可愛字體和溫暖色調，童趣又不失成熟地記錄著學生日常，這是高三女生俞真Yujin（以下簡稱俞真）的YouTube頻道，她向我們分享，她從國小五年級升六年級的暑假拿到手機後，受到同儕的影響，開始嘗試拍起影片，沒想到就這樣一路走到現在。

看似文靜YouTuber 私下其實超活潑

高職三年級的俞真就讀資料處理科，課餘喜愛文具、手帳而且熱愛分享，她將製作完的手帳經美化、加工後放上Instagram，得到不錯回響；俞真也經營YouTube，以VLOG形式記錄自己的校園生活，或是手帳、文具推薦心得。

俞真的頻道看似「文靜」，但她笑說，這和現實生活有不小反差，其實她本人很活潑，甚至自評有點「憨」，或許是因為除了某些VLOG影片外，由於頻道調性的關係，沒有太多機會表現出平常較活潑的那一面。

社群經營只是副業 爸媽理解也支持

俞真自認，未來她不太可能把「當網紅」作為自己的主業，經營社群只會是副業、第二收入，因此目前她仍以學習為重：「把課業放在第一，一定要先完成課業，不讓課業太慘，再去處理YouTube和其他的事。」或許正是因為這樣，才讓俞真的父母非常安心，放手讓她去做自己想做的事。

「他們大致上可以理解，因為也看得到我做出來的作品和成果，我媽會關注。」俞真補充，爸爸則會儘量提供硬體設備，例如贊助腳架、升級各種設備。獨當一面又能做出成果，讓媽媽也忍不住佩服，「聽我媽說過，她覺得我厲害的點是，從拍影片到剪輯影片上傳這些全部都是我自己來。」家長對她的信任提升了，也就給予相當程度的自由。

充實、賦予生活更多意義

提到社群帶給自己的成長，俞真說，不僅學會運用剪輯軟體等多媒體工具，把剪片變成自己擅長的事；產出內容的過程中，也有更多自己的想法。更大的收穫則是，容易了解時下網路、社群上的流行趨勢，甚至知道該如何掌握「流量密碼」。

雖然偶爾因懶惰拖延更新影片，但俞真在求學階段就開始認真經營社群，也讓生活更加充實、有意義，「有一件事情、一個專長可以去做，也把它做到有成果，我覺得是還不錯的事。」