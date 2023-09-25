快訊

專題／邊玩邊學的網路世界！「數位原生世代」 3C與社群已成抵擋不了的趨勢

過氧化物儲放3千公斤嚴重超量！明揚大火釀9死百餘傷 屏東縣府重罰工廠240萬

查5家可敘獎！高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位原生世代大揭密／高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備

聯合新聞網／ 吳嘉倪、謝亞庭／專題報導
圖擷自俞真Yujin YouTube頻道
圖擷自俞真Yujin YouTube頻道

輕鬆音樂配上可愛字體和溫暖色調，童趣又不失成熟地記錄著學生日常，這是高三女生俞真Yujin（以下簡稱俞真）的YouTube頻道，她向我們分享，她從國小五年級升六年級的暑假拿到手機後，受到同儕的影響，開始嘗試拍起影片，沒想到就這樣一路走到現在。

看似文靜YouTuber 私下其實超活潑

高職三年級的俞真就讀資料處理科，課餘喜愛文具、手帳而且熱愛分享，她將製作完的手帳經美化、加工後放上Instagram，得到不錯回響；俞真也經營YouTube，以VLOG形式記錄自己的校園生活，或是手帳、文具推薦心得。

俞真的頻道看似「文靜」，但她笑說，這和現實生活有不小反差，其實她本人很活潑，甚至自評有點「憨」，或許是因為除了某些VLOG影片外，由於頻道調性的關係，沒有太多機會表現出平常較活潑的那一面。

社群經營只是副業 爸媽理解也支持

俞真自認，未來她不太可能把「當網紅」作為自己的主業，經營社群只會是副業、第二收入，因此目前她仍以學習為重：「把課業放在第一，一定要先完成課業，不讓課業太慘，再去處理YouTube和其他的事。」或許正是因為這樣，才讓俞真的父母非常安心，放手讓她去做自己想做的事。

「他們大致上可以理解，因為也看得到我做出來的作品和成果，我媽會關注。」俞真補充，爸爸則會儘量提供硬體設備，例如贊助腳架、升級各種設備。獨當一面又能做出成果，讓媽媽也忍不住佩服，「聽我媽說過，她覺得我厲害的點是，從拍影片到剪輯影片上傳這些全部都是我自己來。」家長對她的信任提升了，也就給予相當程度的自由。

充實、賦予生活更多意義

提到社群帶給自己的成長，俞真說，不僅學會運用剪輯軟體等多媒體工具，把剪片變成自己擅長的事；產出內容的過程中，也有更多自己的想法。更大的收穫則是，容易了解時下網路、社群上的流行趨勢，甚至知道該如何掌握「流量密碼」。

雖然偶爾因懶惰拖延更新影片，但俞真在求學階段就開始認真經營社群，也讓生活更加充實、有意義，「有一件事情、一個專長可以去做，也把它做到有成果，我覺得是還不錯的事。」

數位原生世代 數位學習 社群

相關新聞

數位原生世代大揭密／親子3C衝突一招化解不傷感 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另外一張臉

「他說因為玩遊戲的時間被限制、不能玩很多關，（所以）他就想看別人玩」，米媽回憶起當年兒子成為YouTuber的契機不禁苦笑...

數位原生世代大揭密／從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？

「Hello大家好～我是平凡又不平凡的瘋癲少女Miya！」女孩在鏡頭前大方展現元氣的笑容，口條清晰的她是才14歲的喵Miya（以下簡稱Miya），小小年紀就當起社群KOL，她卻沒有生疏的表現，反而向我們娓娓道來她成為小網紅的心路歷程。採訪當天，Miya的母親也到場，就如同Miya一路走來，媽媽始終在一旁守候。

數位原生世代大揭密／「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？

不僅僅能快速摸透各式社群，善用數位工具學習也成為「數位原生世代」的一大優勢。兩位高三生宥捷、昕妤，及正就讀高二的俞真與我們分享...

數位原生世代大揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

「早上起床比較匆忙，搭校車時我會用手機背單字、看小說或漫畫，到學校邊吃早餐邊滑手機。回到家寫作業時，手機放旁邊播音樂，睡覺前再滑一下手機，逛個YouTube、Instagram。」來自新竹竹北的高三生昕妤分享自己一天的3C日常，即使進入水深火熱的高三，生活被課業塞得滿滿，還是需要一點「調劑」，而手機社群就是她和同班同學宥捷最好的夥伴。

數位原生世代大揭密／高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備

輕鬆的音樂配上可愛的字體和溫暖的色調，童趣又不失成熟地記錄著學生日常。這是高三女生俞真Yujin（以下簡稱俞真）的YouTube頻道，她向我們分享，她在國小五年級升六年級的暑假拿到手機後，受到同儕的影響，也開始嘗試拍起影片，沒想到就這樣一路走到現在。

數位原生世代大揭密／青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰

「數位原生世代」泛指1990年代中後期作為起始、2010年代前期作為結束，在這段期間出生的人又稱「Z世代」，一群生長於這個世代的高中生們正是諮商師張甯的客群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦