數位原生世代大揭密／「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？

不僅能跟上潮流、快速摸透各式社群，善用數位工具學習也是「數位原生世代」的一大優勢。兩位高三生昕妤、宥捷和就讀高二的俞真，及代替高中女兒發言的米媽都來與我們分享，隨著學習領域和用途不同，大家各有所愛的學習APP，甚至還找來「雲端伴讀天使」陪伴左右？究竟現下學生愛用的「學習神器」有哪些，學生們還不看過來！

多語言學習當到 善用APP免費資源

昕妤分享了她常用的語言學習APP，如「VoiceTube」運用歌曲或影片，搭配英文歌詞或對話，並附上中文翻譯，讓自己也能有趣地學英文，「Quizlet」結合各版本教科書，收錄不同課本中的英文單字，不僅查閱方便，對於忘記帶課本的同學也是一大福音。宥捷則是力推「死神單字」，功能有點類似字典，同時包含一些測驗、例句，且不需要網路就可以使用，相較必須吃流量才能連線Google查單字，讓不是每個都有「吃到飽」的學生族更為方便。

如今網路的發達，學生的外語學習也不再僅限於教科書中。跨越國界的藩籬，俞真因為追星嗜好，一款APP「Papago」是她的翻譯利器，讓她一次可以學習多種語言，從基本款英文，到韓文、日文都可以。

★ VoiceTube iOS：點這裡下載／Android：點這裡下載 ★ Quizlet iOS：點這裡下載／Android：點這裡下載 ★ Papago iOS：點這裡下載／Android：點這裡下載 ★ 死神單字 iOS：點這裡下載／Android：點這裡下載

「以3C攻3C」反制誘惑 學習更專注

不過說到3C產品的誕生，儘管為學習帶來不少便利，學生「心癢癢」有時想摸一摸手機的念頭卻不在少數，從「數位原生世代」常用的APP也能一見端倪。「Forest 專注森林」只要先設定一段時間，這段時間APP便會自動鎖定你的手機螢幕，待時間到還可以種一棵樹，為了想要造出一片森林，像是昕妤、米媽女兒在國中時期都有使用過。

此外，俞真介紹的一款APP「YeolPumta」（以下簡稱YPT），除了能紀錄自己讀書的時長，還可於線上創立屬於自己的學習群組，一如將「讀書會」搬上雲端。俞真表示，想要克制自己不要太容易分心時，便會開啟這個APP計時，看著賣力讀書到最後一刻的「戰績」，就會讓自己有成就感。

★ Forest 專注森林 iOS：點這裡下載／Android：點這裡下載 ★ YeolPumta（YPT） iOS：點這裡下載／Android：點這裡下載

社群化學習 雲端戰友力量大

打開YPT上的學習群組有著各式名稱，像是「113會考生」、「每天讀個三小時可以吧」、「113學測就上」，一眼就能看出該讀書會的決心，清一色對象都是國、高中生，等著各路有志一同的「戰士」共同踏上學習前線。

同樣也有使用的宥捷大讚「效果很好」，自己曾經加入一個讀書會，上頭有規定每天要學習多久時間，一旦沒有達到時數標準，就會被踢出讀書會，在反制3C誘惑和組織壓力的雙重效果下，就會默默的把手機放到一旁。

「社群化」學習同時也模糊了國界。米媽談到正準備大考的高中女兒，由於志在考取日本當地大學，女兒也自發找到了許多日本學生愛用的APP「Studyplus」，當中只要先設定好心目中的第一志願，便能找到和你目標相同的一群人，分享彼此讀了什麼書、學習的進度，即便人在台灣，仍能找到並肩作戰的戰友。

★ Studyplus iOS：點這裡下載／Android：點這裡下載

疫後崛起 紅遍全球的Study With Me

過去3年受到疫情影響，不僅僅是教學現場受到衝擊，全新的直播模式「Study With Me（跟我一起學習）」悄悄崛起，改變現下學生學習方式的新產物就此誕生。正如其名，影片作者紀錄下自己讀書的樣子，不刪不減「還原最真實的學習模樣」，推出少則1小時、多則3小時以上時長的影片，讓許多在書桌前坐不住的人收看，成為新興「伴讀天使」。

昕妤分享自己的「心頭好」，想讀書時就會找到一位日本YouTuber的Study With Me，影片拍攝地點位在東京附近區域，時段總是安排的特別巧妙，像是讀著讀著便發現窗外夕陽落下、太陽高掛到夜幕低垂，讓她驚嘆那段時間特別漂亮，為此去追他的影片，也算是滿足「偽出國」的小心願。

「我覺得滿有效的耶」，宥捷也有感說道，不同的YouTuber拍攝Study With Me的風格也不盡相同，例如結合時下正夯的「番茄鐘」工作法，讀書25分鐘、5分鐘休息，或是讀書50分鐘、10分鐘休息，就像是平常上、下課，營造出更有效的學習環境。誰能想到，一支也許超過1小時、卻僅僅只是在讀書的影片，各處細節竟深深牽動著觀看者的讀書習慣與心情。