數位原生世代大揭密／青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰

「數位原生世代」泛指1990年代中後期作為起始、2010年代前期作為結束，在這段期間出生的人又稱「Z世代」，一群生長於這個世代的高中生們正是心理師張甯羽翼下的關愛對象。曾就職北市大安高工的輔導老師，張甯聊著近十年來各式社群的編年史，MSN、Yahoo奇摩、Facebook在言談間竄出，卻彷彿已成上古時期的語言，消散在時代的巨輪下，然而這些都僅僅不過是10年間的流變。

「青少年攜手3C vs. 家長」乍聽之下是個複雜難解的課題，他認為這需從「世代差異」說起。

忘記了？ 你我兒時都有的「世代差異」

「我現在接近50歲，這兩三年已經感覺自己快被淘汰掉了」，與多數家中有「數位原生世代」小孩的家長年歲相近，為了與學生打成一片，張甯試著接觸如今Z世代間最夯的社群「Instagram」。相較青少年可能不用一、兩個小時就上手，他則花了一、兩個月才摸透，「IG跟我這個世代的習慣、思考、跟臉書是不一樣的，那個快阿、短阿，文字不要這麼多阿……」，學生也總是開他玩笑，「老師~~這不是你們老人家用的啦，這是我們年輕人用的」。

張甯直言，這樣的現象呈現的是世代之間，在生活、習慣上的落差。這個落差在他的世代有沒有？「有，自己年輕時也確實覺得上一代，大概是民國三、四十年的父母那一代，甚至是更老的爺爺、奶奶，都會發現每個世代間生活環境、經驗上是不同的」。

至於當下的「數位原生世代」，張甯認為社群就是他們「接觸世界的方法」。

數位世代來臨 家長的首要任務

張甯表示，每個世代的父母跟老師都要做同樣的事，要去理解「時代的脈絡是什麼」，去知道這個時代正在長出什麼新的東西，唯有理解孩子正在經歷的變化是什麼，才不會成為「倚老賣老」的父母。「我連Instagram都不懂了，更別講現在新的東西我根本就懶得碰，這就是一個警訊」，張甯坦言自己如果沒有當老師，（數位能力）進步可能沒那麼快，許多父母可能礙於工作少了推進的動力，然而懶得碰的本身，也意味著自己與年輕人喜歡的東西已經隔出距離。

若心態建立起來，便會產生好的效果，「父母就願意和孩子談」。張甯解釋，所謂談，是能夠靜下心來坐在那邊，去聆聽10句裡面也許7句不懂、3句懂，這對青少年來講有非常大的魅力——我的父母願意坐下來聽我講一些幹話、然後沒有發飆！孩子也可能看到父母笨笨的一面，這時若父母願意聆聽或和孩子討論，也會給他們安心的感覺，甚至當孩子感受到，原來有些事是可以教我父母，都會對青少年的「自我認同」非常加分。

示意圖／Ingimage

社群世界青少年易迷失 父母可以這麼做

以心理學角度來看，張甯指出「追求自我認同」是青少年在這階段的人生任務，社群超越了年齡、禮儀、規範的特性，對青少年具有一定吸引力，若孩子在沒有準備好的情況下踏入，他們就會碰觸到很多價值觀和學校、父母教的有所牴觸，很容易就會迷失方向。張甯提醒，當孩子進入到網路就是脫離了學校、家庭的範圍，便得面對社會的「法律」，這也是大人要協助孩子去了解，父母必須態度安穩地和孩子談這塊。

張甯舉例，學生在網路上跟心儀的女生有「露骨的言語」，兩個人之間就會有性的拉扯，這時候就會觸犯《性別平等教育法》，可是孩子並不知情，原來那個界線是不同的。在社群上很容易讓人忘記「我的話是要有責任的、是要能夠對別人負責的」，張甯提醒大人要引導、聆聽、協助孩子思考，家長在理解社會脈動、願意坐下來和孩子聊聊，「孩子被尊重了、孩子學習被尊重，他就可以把這個尊重放在心裡，即便去了社群裡面，這個尊重也會成為他的教養」。

小孩就想玩手機給不給？ 發揮你的創意

孩子就是抓著手機不肯放，怎麼辦？「那我們先整理一下，在從小到大的過程，你給你的小孩，什麼樣的模式」，張甯單刀直入地切進父母的疑問，他以老闆與員工的關係形容，當員工和老闆談一個想買的東西，哪種方式最有效，就用這種方法去和子女溝通。張甯也向父母喊話「發揮你的創意」，甚至是可以是讓小孩提出企劃案、行動，然後去評估成效，「這一整份就是現在最夯的『學習歷程檔案』」。

張甯並提醒父母「最糟糕的就是寵溺」，恐讓小孩未來失去適應社會的能力。控制手機使用時間並非以「時長」定義，張甯提供了「過度使用」的客觀標準，當孩子在這個階段「應該要做到的事」，例如學業、正常的生活、不要太晚睡覺、身體OK……等等，這些指標都是可以給父母去衡量的，如果孩子確實都有做到這些、也能夠玩手機，他認為父母就不用太擔心，反而應該要對「我的孩子是時間管理大師」感到驕傲。

小孩躲進社群別怪網路 成癮背後的難言

為什麼有些青少年會花大量的時間在社群上？張甯談到「網路成癮」，許多人可能會落入一個陷阱，認為從小孩生活中抽離「網路」就好，然而真正需要聚焦的重點其實是「成癮」。為何會成癮？為何小孩會選擇逃進網路、社群世界？這時候最重要的是父母要省思，回想孩子在你心中最可愛的那一段時期，如何走到今天，中間一定發生很多可歌可泣的事情，只是你不以為意。「當您的孩子網路成癮了之後，請不要慌張，我們要把（眼光）放在成癮這件事，一定要去找專業的人士、醫生、心理師、輔導老師」。

面對「數位原生世代」，張甯認為父母應建立心態，孩子們在網路上一定有學習跟成長的東西，即便中間有著世代的隔閡，家長要期許自己，除了成為孩子的朋友，也要善用人生經驗、智慧當一個「顧問」，但顧問其實是個很被動的角色，所以前提是「你要成為孩子願意來問你的顧問」。不是視小孩的行為成「問題行為」，而是看到行為背後反映的「問題」，張甯感性說道，「其實每個小孩做的每件事，應該都是閃閃發光的」。