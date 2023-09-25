數位原生世代大揭密／從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？

「Hello大家好～我是平凡又不平凡的瘋癲少女Miya！」女孩在鏡頭前大方展現元氣的笑容，口條清晰的她是才14歲的喵Miya（以下簡稱Miya），小小年紀就當起社群KOL，她卻沒有生疏的表現，反而向我們娓娓道來她成為小網紅的心路歷程。採訪當天，Miya的母親也到場，就如同Miya一路走來，媽媽始終在一旁守候。

「人設」鬼靈精怪的Miya的YouTube頻道走「美妝時尚」風格，除了美妝穿搭外，好物推薦、旅遊假期VLOG、開箱影片、寵物貓和倉鼠日常，或是個人看法的分享，也都是她的「守備範圍」。

愛講話、想賺錢的「馬桶小妹」想當YouTuber

聊起自己在國小三年級時就當起YouTuber，連Miya自己都坦言「很瘋狂」，她回憶起自己踏上KOL之路的緣由，其實是一開始看YouTuber賺很多錢，「身為一個金牛座的小孩，就覺得『天啊，我一定要拍拍看』。」而且她自評超愛講話，但當時家中沒有兄弟姊妹，媽媽便建議她「去對著鏡頭講話好了」。

起初，Miya的影片沒什麼剪輯、也不管流量，說到這裡，一旁的媽媽突然笑出聲來：「我們以前都叫他馬桶小妹，因為她最常拍的就是她在上廁所的時候，坐在馬桶上拍然後她就發出去了，所以她的背景都是廁所」，當然，這些「黑歷史」在Miya的頻道早已都看不到了。

時間管理大師甜蜜的負擔

擁有學生和KOL雙重身分，Miya勢必得犧牲部分的假日和休閒時間，當個「時間管理大師」，不過她卻甘之如飴，這種甜蜜的負擔來自粉絲的期望，「可能一、兩周沒發片粉絲就會來問『你什麼時候發片』，看到那些留言覺得又開心又有壓力，代表大家有在關注我，但是有時又覺得很累」。

Miya用Notion打造個人化備忘錄和行事曆。圖／喵Miya提供

隨著頻道關注度不斷提升，Miya的成就感也日益上升，其中最有感的就是粉絲人數增加。另外，偶爾回頭看自己過去製作的影片，再看看現在的作品，發現自己的功力成長了不少，甚至是接到「業配」，都帶給她不小的成就感。

一度迷失變「大頭症」

當粉絲急遽上升、成就感爆棚，「大頭症」症狀也開始浮現。Miya媽媽想起幾年前Miya曾一度像變了個人似的，變得沒禮貌，「脾氣、眼睛都長在頭頂」，一天到晚都黏在手機上回覆粉絲訊息，「她（Miya）好像發現了新世界，覺得『粉絲講什麼都是對的』、『媽媽的話不用聽』、『現在超多人喜歡我』、『幹嘛要念書』、『我現在是超紅YouTuber欸』。」

期間媽媽曾想找Miya談談，但她不太願意聊，搞到媽媽也很火大，最後寫了一封信給Miya，告訴她其實看到女兒這樣的轉變，媽媽心裡很難過：「這個世界很大，妳不能眼界這麼小」、「有人喜歡妳、只是一個支持妳做下去的動力，妳應該要更謙虛，不要當個井底之蛙」。Miya反省過後也回信給媽媽，兩人才總算和解。

渾沌中沉澱、蛻變

作為小網紅置身在社群環境裡，Miya也得到不少收穫，除了口條、剪片、使用數位工具等技巧提升，心靈也變得更加強韌，比較不去在意他人眼光，即使在現實生活中，她也能不畏懼別人的「不喜歡」，「妳不喜歡我、那我也不喜歡妳就好了」。

Miya用Notion打造個人化備忘錄和行事曆。圖／喵Miya提供

Miya媽媽補充，孩子當初跳進一坨「渾沌」裡，與其他同年齡學生相比，她的心靈相對成熟，經過這段時間慢慢沉澱、探索，Miya也越來越清楚自己是誰、想要什麼，接下來就只剩下摸索出如何通往她所追求成果的那條道路。