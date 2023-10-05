4勇消移靈 屏二分隊：任務結束了

「4位弟兄任務結束了。」明揚國際科技屏東廠大火造成4名消防員殉職，昨移靈至縣立體育館時，特別經過屏東第二消防分隊最後巡禮，消防車鳴笛，消防弟兄敬禮送最後一程，場面哀戚。明天聯合公祭及追悼會，蔡英文總統將頒贈褒揚令。

「敬禮！」縣府出動車隊護送賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣、陳柏翰4名殉職消防員骨灰罈移靈，車隊抵達屏二分隊時繞行一圈，縣長周春米、消防局長許美雪、屏二分隊消防員及義消舉手敬禮，消防車同時鳴笛，宣告「4名英勇殉職的消防弟兄任務結束」，屏二分隊小隊長陳文川帶傷到場送別。

這場大火造成4名消防員在內10人死亡，並有111人受傷。衛福部次長王必勝說，經13天醫治，傷勢嚴重16人全脫離險境，轉出加護病房。仍有26名傷者住院，有傷者後續要裝置義肢、義眼，也有傷者出現「創傷後壓力症候群」，將持續協助傷者重建、復健及心理輔導。

惡火燒出管理漏洞。台灣勞工陣線表示，明揚違法存放大量化學材料，屏東科技產業園區管理局未落實職業安全衛生的勞動檢查，去年經濟部科技產業園區違反職安法的處分率僅2.82%，不到全國平均值7.1%的一半，呼籲勞動部收回科技產業、科學園區勞動檢查權。職安署官員回應，近期將召開跨部會會議研議。

經濟部長王美花說，正研擬提高「工廠管理輔導法」的危險物品未申報及未如實申報罰則，並加入危險物品相關管制細則，以及提高抽查、聯合稽查的頻率，由於危險物品涉及跨部會管理，未來也會加強資料的串連。

政院人事總處人事長蘇俊榮昨在立法院備詢時，立委問及是否贊成消防人員組工會但無罷工權，蘇表示不支持，稱應分兩階段改革，先進行「公務人員協會法」修法，放寬可協商項目，若有不足，屆時再來討論「工會法」。

內政部長林右昌昨也在立院內政委員會回應，政院、考試院協商有初步共識，將推動「協會法」修法，放寬協會相關規定。