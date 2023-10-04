快訊

首度評價這個族群！高盛喊買五大廠 股價將再風起雲湧

「小犬」變「狂犬」！台中樹倒125棵 百貨玻璃門遭吹爆

台鐵明中午前部分列車停駛 東部、西部幹線皆影響

明揚爆炸釀重大死傷…愛心捐款已達9287萬 專戶開設至22日

中央社／ 屏東縣4日電
明揚工廠爆炸釀重大死傷，屏東縣政府設立「0922火災爆炸災害」社會救助金專戶，愛心捐款達新台幣9287萬元。聯合報資料照／記者劉星君 攝影
明揚工廠爆炸釀重大死傷，屏東縣政府設立「0922火災爆炸災害」社會救助金專戶，愛心捐款達新台幣9287萬元。聯合報資料照／記者劉星君 攝影

明揚工廠爆炸釀重大死傷，屏東縣政府設立「0922火災爆炸災害」社會救助金專戶，愛心捐款達新台幣9287萬元，縣府評估後，受理民眾捐款時間設定至10月22日止。

「0922火災爆炸災害」社會救助金專戶，9月23日設立以來，受到各界愛心捐款湧入，統計至昨天線上捐款與臨櫃捐款，共計有1萬166筆、達9287萬元。

屏東縣政府經資訊評估與討論，受理民眾捐款時間設定至22日止，後續將召開專戶委員會，就慰問及復原復健工作，進行專案審議，專款專用、落實社會大眾的愛心。

縣府指出，今天義联集團捐贈1000萬元、財團法人屏東縣東港東隆宮將捐1000萬元、財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮將捐500萬元，均已取得聯繫。

屏東縣長周春米表示，非常感謝各界善心源源不絕湧入，所有捐款絕對專款專用，並透過委員會監督機制與專業審議，讓善款落實救災與復原工作。

縣府社會處長劉美淑表示，救助金專戶委員會也將新增律師、會計師加入，針對捐款進行更多元專業把關，同時邀請受害者代表一起參加，已對運用捐款計畫表達意見，務必讓每筆捐款都能發揮最大的功能。

針對0922捐款專案使用方向。社會處指出，目前規劃優先使用急難慰助、醫療照護及長期生活重建所需的費用，並持續蒐集各局處對相關復原工作的需求，計畫彙整後，提報委員會進行審議與監督，待同意後才可使用。

明揚國際科技股份有限公司9月22日廠房大火，後續爆炸意外，造成10人死亡、113人輕重傷，統計至今天，仍有23人住院治療中。

明揚 屏東 捐款 爆炸 愛心

延伸閱讀

明揚大火善款逾9千萬 縣府將召開專戶委員會監督把關

影／「4位弟兄任務結束」！明揚大火殉職勇消移靈 屏二分隊消防車鳴笛致敬

傷者出現「驚嚇」情緒…明揚大火仍有26人住院 王必勝曝最新醫療進度

科技產業園區職安處分率不到全國一半 勞陣籲收回勞檢權

相關新聞

影／「4位弟兄任務結束」！明揚大火殉職勇消移靈 屏二分隊消防車鳴笛致敬

「4位弟兄任務結束！」屏二分隊四名消防隊員在9月22日明揚大火殉職，今天下午從心燈館移靈到6日聯合公祭會場縣立體育館時，...

明揚爆炸釀重大死傷…愛心捐款已達9287萬 專戶開設至22日

明揚工廠爆炸釀重大死傷，屏東縣政府設立「0922火災爆炸災害」社會救助金專戶，愛心捐款達新台幣9287萬元，縣府評估後，...

義联集團捐款1000萬元 救助屏東科技園區爆炸案

義联集團今（4）日捐款1000萬元，救助屏東科技園區爆炸案。

傷者出現「驚嚇」情緒…明揚大火仍有26人住院 王必勝曝最新醫療進度

屏東明揚工廠大火造成10人死亡，含4名消防員，並有111人受傷。衛福部次長王必勝今於臉書表示，這次火災就醫人數113人，...

明揚機器保額達15.3億元 立委質疑：機器比人命值錢

高爾夫球代工廠明揚日前發生大火，共造成10人死亡111人受傷，立委鍾佳濱今日在立法院經委會質詢，明揚對機器的保額有15....

屏東明揚廠火災患者陷PTSD 王必勝：已介入輔導

明揚公司屏東廠房爆炸釀多人死傷。衛生福利部次長王必勝今天說，仍有26人住院中，其中16人傷勢嚴重均轉出加護病房，針對出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。