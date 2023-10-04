明揚爆炸釀重大死傷…愛心捐款已達9287萬 專戶開設至22日

明揚工廠爆炸釀重大死傷，屏東縣政府設立「0922火災爆炸災害」社會救助金專戶，愛心捐款達新台幣9287萬元，縣府評估後，受理民眾捐款時間設定至10月22日止。

「0922火災爆炸災害」社會救助金專戶，9月23日設立以來，受到各界愛心捐款湧入，統計至昨天線上捐款與臨櫃捐款，共計有1萬166筆、達9287萬元。

屏東縣政府經資訊評估與討論，受理民眾捐款時間設定至22日止，後續將召開專戶委員會，就慰問及復原復健工作，進行專案審議，專款專用、落實社會大眾的愛心。

縣府指出，今天義联集團捐贈1000萬元、財團法人屏東縣東港東隆宮將捐1000萬元、財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮將捐500萬元，均已取得聯繫。

屏東縣長周春米表示，非常感謝各界善心源源不絕湧入，所有捐款絕對專款專用，並透過委員會監督機制與專業審議，讓善款落實救災與復原工作。

縣府社會處長劉美淑表示，救助金專戶委員會也將新增律師、會計師加入，針對捐款進行更多元專業把關，同時邀請受害者代表一起參加，已對運用捐款計畫表達意見，務必讓每筆捐款都能發揮最大的功能。

針對0922捐款專案使用方向。社會處指出，目前規劃優先使用急難慰助、醫療照護及長期生活重建所需的費用，並持續蒐集各局處對相關復原工作的需求，計畫彙整後，提報委員會進行審議與監督，待同意後才可使用。

明揚國際科技股份有限公司9月22日廠房大火，後續爆炸意外，造成10人死亡、113人輕重傷，統計至今天，仍有23人住院治療中。