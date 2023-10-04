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明揚燒出消防漏洞 立委籲增強制納保

台灣醒報／ 台北報導
國民黨立委李德維（右）4日於立法院質詢消防人力不足的問題時，消防署署長蕭煥章（左）回應說，台灣有4萬多名義消。（直播截圖）
國民黨立委李德維（右）4日於立法院質詢消防人力不足的問題時，消防署署長蕭煥章（左）回應說，台灣有4萬多名義消。（直播截圖）

「台灣消防人力不及鄰近國家，還有明顯的城鄉差距，未來是否會改善？」國民黨立委李德維4日於立法院質詢時如此表示。消防署署長蕭煥章回應，台灣有4萬多名義消，並承諾還會持續盤點人力。民進黨立委鍾佳濱則呼籲，應透過修法強制業者納「雇主意外責任險」，讓保險業監督業者。

消防有城鄉差距

國民黨立委李德維也說，消防人力不足是長期的問題，近十年還有超過40位消防員殉職，增加消防人力的進度如何？蕭煥章回應說，地方政府提出人力需求，進行招訓，「現在的議題是，現在多個縣市大量提出預算與編制的需求」，所以明年預計招聘1150位消防人員。

李維德指出，台灣消防量能不僅不及鄰近國家的水準，還長期存在城鄉差距，消防署是否有思考改善方式？蕭煥章回應，消防署分成「繁重地區」、「一般勤務」與「輕型勤務」，勤務不同就有人力的差距，且台灣有4萬多位義消，可以支援勤務，但仍會盤點人力，研究消防量能的城鄉差距。

鍾佳濱指出，中央與六都都有編制增設專業的危險物品管理單位，但非六都的地方縣市有沒有辦法設置類似的消防部門呢？消防署署長蕭煥章回應說，「六都不見得每個縣市都有（危險物品管理的專責部門）」。

讓保險業監督業者

鍾佳濱追問林右昌說，是否支持各地方政府都設立管理危險品的專責單位的專責單位，有沒有辦法？林右昌表示，「要看各地方政府的人力狀況」。鍾佳濱說，無論政府加派多少稽查人力或建置稽查程序，總歸還是要廠商自主落實防災責任。

鍾佳濱說，為了企業能夠落實相關防災指引，可以將強制納保的公共意外險金額提高，覺得有沒有幫助？林右昌回應說，「我想應該是有幫助」。鍾佳濱接續說，如果把雇主意外責任險也納入強制納保的範圍，部長支不支持？林右昌說，「我們會支持」，以加重企業自主防災的責任。

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