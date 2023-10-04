任務結束！ 明揚消防英雄今移靈

明揚工廠大火造成4名勇消殉職，屏縣政府本月6日將在屏東縣立體育館舉行聯合公祭及追思會，移靈車隊今天下午3時從心燈館出發，行經屏東市區至屏東縣立體育館；另勞動部職安署對明揚國際的6家工廠勞檢，依違反「職安衛生法」裁罰16項次、通知改善8項次、罰鍰68萬元。

屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒、施寶翔，在0922明揚大火殉職，消防署協助屏縣消防局辦理請領各項撫卹、慰問金，以及入祀忠烈祠、核發褒揚令，縣府考量設於心燈館的聯合靈堂空間有限，決定移靈縣立體育館辦聯合公祭，讓社會各界緬懷致意。

屏縣府表示，移靈儀式今下午3時啟動，以隆重莊嚴方式出動引導車、消防車、消防勤務車、警備車等車隊護送，移靈路線自心燈館出發，沿途開警示燈，將繞到4名殉職弟兄生前服務的屏二分隊辦公室，讓祂們做最後巡禮，也象徵任務結束。

另勞動部職安署表示，明揚6工廠違反「職業安全衛生法」遭裁罰16項次、通知改善8項次、罰鍰約68萬元，缺失包括作業場所可燃性氣體及易燃液體未實施危險區域畫分，勞工於高溫作業未有適當防護具等，後續將持續追蹤改善情形。

職安署表示，後續將實施複查督促業者改善，同時也要求該事業單位，務必對勞工加班時數、加班費給付及休息休假等妥適安排，保障勞動權益。